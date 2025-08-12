Café de la Memoria en el Museo de los Metales

Mañana 13 de agosto a partir de las 19:00 horas en el Museo de los Metales se realizará el ya tradicional Café de la Memoria, donde se comparten experiencias de vida de los trabajadores de Peñoles y sus familias que habitaron en la colonia Metalúrgica.

La historia oral es un ejercicio en el que recordar a personas y hechos nos ayuda a conocer a nuestro pasado inmediato, reconocer a quienes nos precedieron y sus contribuciones en la vida comunitaria y laboral.

Desde el 2011 Peñoles, a través del Museo de los Metales, ha promovido la compilación de testimonios de los veteranos Peñoleros, integrando sucesos de la vida cotidiana y la historia del trabajo en esta empresa centenaria que ha crecido con La Laguna.

Los recuerdos siempre van acompañados de música, y en esta ocasión especialmente se presentará una composición dedicada a la colonia Metalúrgica, mejor conocida como La Meta.

Será una velada de convivencia y remembranza a la que se invita a jóvenes y adultos. La cita es el 13 de agosto a las 19:00 horas en el Museo de los Metales.

La actividad es gratuita y no requiere reservación. Mayores informes en el teléfono 8717295500 extensión 7030.