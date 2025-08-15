Caerá una cabellera en la Plaza de Toros con función de lucha libre

Una función de alarido, se vivirá este domingo 17 de agosto en la Plaza de Toros Torreón, donde caerá una cabellera y muchas emociones se anticipan, al sonar la campanada inicial en punto de las 19:30 horas.

GRAN RIVALIDAD

Dos “comadres” que muchas veces han unido fuerzas sobre el ring, para someter a sus rivales, en esta ocasión estarán frente a frente, y su rivalidad ha llegado al grado máximo, pues este domingo apostarán su preciada cabellera. Y es que en la lucha súper estrella de la noche, “La Madrota” Dulce Paola se enfrentará a su “excomadre” Daysi Crazy, en una lucha de cabellera contra cabellera, sin empate y sin indulto, por lo que forzosamente, este domingo se utilizará la máquina de peluquería, por lo que ambos gladiadores exóticos entregarán todo de sí, para defender su atesorado cabello.

La lucha semifinal será de alto impacto y de relevos atómicos, pues el sensacional Fox Steel hará equipo con “El Comandante del Aire” Árabe Junior, además del tremendo Big Clown y Sexy Clown, para enfrentar al potente Bendito, junto al “Niño de oro” Rey Insólito, y los hermanos Asteroth I y Asteroth II, una batalla que pinta para ser inolvidable. En una lucha especial, de relevos sencillos, “La Nueva Muralla Lagunera” de Kaín junior y Black Jet junior, se las verá con Deimos y Último Ángel, dos de las grandes nuevas realidades del pancracio lagunero.

En la lucha inicial, “para calentar la lona”, Cochiloco formará dupla con Marvel, e intercambiarán llaves, lances y candados con Asid Junior y Guepardo, que están listos para dar un gran espectáculo sobre el ring.