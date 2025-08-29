Caen Guerreras en lluvia de goles

as Guerreras respondieron a la ofensiva, pero tuvieron problemas en la zona baja, siendo goleadas anoche 6-3 en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, por las Águilas del América.

En el cierre del telón de la jornada 8 del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil, las azulcremas se mantuvieron perfectas en la campaña y llegaron a 24 puntos, aunque no habían recibido tantos goles como ayer.

Fueron las mismas emplumadas, las primeras en abrir el marcador apenas al minuto 6 de iniciado el choque, mediante su capitana, la española Irene Guerrero, quien recibió sola y con muchas libertades en el corazón del área un balón, para jalar del gatillo luego de realizar su respectiva recepción.

En el 28', llegó la igualada por parte de las albiverdes, a través de Sandra Nabweteme, quien luego de recibir un pase de la nigeriana Vivian Ikechukwu, recortó a un par de adversarias dentro del área, para que la ugandesa sacara zurdazo y venciera a la arquera Itzel Velasco.

Todo indicaba que se irían al descanso con empate a un gol, pero al 43', Scarlett Camberos quiso desbordar por izquierda a Havi Ibarra, optando por sacar un tiro-centro, que fue desviado por Karla Rodríguez, que en su intento por despejar la otrora de gajos, terminó por introducirla a su propia META.

En el complemento, las capitalinas aumentaron la cuenta, cuando en el 55' de tiempo corrido, Camberos ingresó por derecha, para sacar un centro en la línea de fondo, pero la arquera santista Jazmín Reyes, en su afán por quedarse con la pelota, la introdujo en su misma portería.

MAS ANOTACIONES

Al 63', el Santos Laguna Femenil se acercó en el marcador. Anahí Gómez tomó el balón delante de media cancha y mandó balón filtrado a Ikechukwu, quien definió suavemente a la salida de la portera americanista.

Las de la Comarca adelantaron líneas, intentando empatar el marcador, pero lo pagaron caro y las Águilas lo aprovecharon. Angelique Saldívar en un par de minutos, al 68' y 69', aumentó la ventaja, primero, con un zurdazo de larga distancia y después, definiendo con gran clase ante la arquera verdiblanca Reyes.

Pero las Guerreras no se dieron por vencidas y volvieron a marcar al 76'. Ikechukwu fue sujetada del brazo dentro del área, por lo que la silbante María Fernanda Márquez, mandó el penal, el cual ejecutó atinadamente Alexa Hernández.

El marcador la cerró la española Bruna Vilamala al 79', quien recibió el esférico en la entrada del área, para que se diera la media vuelta y la mandara guardas. Las laguneras el próximo lunes por la noche, recibirán en el Corona a las Pumas de la UNAM, quienes vienen de vencer por la mínima diferencia a las Xolas de Tijuana, en la Ciudad de México.