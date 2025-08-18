Policiaca Saltillo Accidentes viales Accidentes Fallecimientos Policiaca

Cae poste de Telmex sobre autobús de personal en la colonia Eduardo Guerra

La tarde de este lunes, alrededor de las 17:00 horas, se registró un incidente en la colonia Eduardo Guerra, en el cruce de la calle F y avenida Quinta, donde un poste de madera de Telmex colapsó y cayó sobre un autobús de transporte de personal.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió luego de que un autobús de la ruta Jardines Sur jalara accidentalmente los cables de telefonía, lo que provocó que el poste se quebrara y terminara desplomándose sobre otra unidad, un camión de personal que se encontraba en circulación por el sector.

Testigos señalaron que el conductor del autobús urbano involucrado se retiró del lugar sin hacerse responsable, dejando únicamente las afectaciones materiales. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas, aunque el impacto ocasionó momentos de tensión entre pasajeros y vecinos de la zona.

Al sitio arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes se encargaron de cortar los cables y remover el poste que quedó recargado sobre el camión de personal. Asimismo, se hicieron presentes peritos de Tránsito y Vialidad para elaborar el reporte correspondiente y deslindar responsabilidades.


El incidente dejó como saldo daños al servicio de telefonía e internet, pues varias viviendas quedaron incomunicadas tras la ruptura de las líneas. Además, parte de la avenida tuvo que ser cerrada mientras se llevaban a cabo las maniobras de limpieza y retiro, lo que generó congestionamiento vehicular durante varios minutos.


Vecinos de la colonia manifestaron su molestia, señalando que los postes de madera de Telmex en el sector presentan un visible deterioro, lo que podría representar un riesgo similar en caso de que no se realice un mantenimiento oportuno.




               
               


               

               
               

               
               
               
