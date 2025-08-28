Deportes Santos Laguna Selección Mexicana US Open Guillermo Ochoa Emilio Fernando Alonso

Tenis

Cae mexicana Renata Zarazúa y es eliminada del US Open 2025

Cae mexicana Renata Zarazúa y es eliminada del US Open 2025

Cae mexicana Renata Zarazúa y es eliminada del US Open 2025

HUMBERTO VÁZQUEZ

El sueño de la tenista mexicana Renata Zarazúa en el US Open terminó. Perdió la tarde de este jueves en tres sets y en tie break 2-6, 6-2 y 6-7 (7/10) ante la francesa Diane Parry, en la segunda ronda del último Grand Slam del 2025, que se juega en Nueva York.

La azteca ganó los dos primeros juegos del set inicial, pero la europea reaccionó de manera feroz, para ganar seis de manera consecutiva y apuntárselo 6-2.

Zarazúa volvió a adjudicarse los dos primeros juegos en el segundo set, mientras que Parry lo igualó, pero Renata fue más certera metiendo su primer servicio, para ganarlo 6-2.

En el set definitivo, cada una mantuvo su saque, hasta irse al tie break tras igualar 6-6 y con gran apoyo de mexicanos en la cancha 5 del complejo tenístico, donde sopló un fuerte viento, que molestó el accionar de las protagonistas.



               
               


               

               
               

               
               
               
