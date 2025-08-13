Cae “El Maletas”, asaltante de Oxxo y Farmacias Guadalajara en Torreón

Tras un operativo de localización y seguimiento, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron la tarde del miércoles a un hombre identificado como Jorge Alberto “N.N.”, de 43 años de edad, alias “El Maletas”, señalado como presunto autor de una serie de asaltos a tiendas de conveniencia y farmacias en la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, el detenido habría perpetrado diversos robos con violencia en sucursales de la cadena Oxxo y Farmacias Guadalajara, principalmente en las colonias Frondoso, Jardines San Agustín, Portones y sector Centro.

Las investigaciones señalan que operaba siempre con un mismo modus operandi: llegaba a bordo de una motocicleta, vestía sudadera, cachucha y lentes oscuros para ocultar su rostro, ingresaba al establecimiento y, mediante amenazas verbales o la simulación de portar un arma, obligaba a los empleados a entregarle el dinero de la caja registradora, además de apoderarse de mercancía, para luego huir rápidamente.

La detención se concretó luego de que agentes municipales lo ubicaran en un sector cercano a una de las sucursales previamente reportadas como blanco de robo. “El Maletas” fue asegurado sin que pusiera resistencia, y de inmediato fue trasladado al Centro de Detención Temporal, donde se le practicó la certificación médica correspondiente. Posteriormente, fue ingresado a las celdas municipales y puesto a disposición del agente investigador del Ministerio Público.

Autoridades informaron que actualmente se reúnen pruebas, grabaciones de videovigilancia y testimonios para robustecer la carpeta de investigación, mientras que el área jurídica de las cadenas comerciales afectadas ya prepara las denuncias formales para que el detenido enfrente un proceso legal por cada uno de los ilícitos que se le atribuyen.

Aunque no se ha precisado el número total de robos que se le imputan, trascendió que “El Maletas” sería investigado por al menos media docena de asaltos registrados en las últimas semanas, todos con características similares.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal exhortó a las víctimas que pudieran reconocerlo a presentar la denuncia correspondiente, con el objetivo de que no quede impune su actuar.

Esta detención, es reflejo del compromiso de la corporación municipal por reforzar la vigilancia en zonas comerciales y de respuesta inmediata ante reportes de robo, con la intención de inhibir la incidencia de este tipo de delitos que afectan de manera directa la economía de comerciantes y ciudadanos.