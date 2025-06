Cae el imperio de Anna Wintour: la reina de Vogue deja su cargo

Anna Wintour ha dejado de ser editora en jefe de Vogue Estados Unidos, marcando el fin de una era que transformó por completo la industria editorial y de la moda. La noticia fue confirmada oficialmente este 26 de junio, luego de que Wintour comunicara su decisión durante una reunión interna, de acuerdo con información de The Times de Londres.

Durante más de 30 años, Wintour no solo dirigió las páginas de Vogue con una mirada aguda y disruptiva, sino que también fue la mente detrás de la MET Gala, el evento más influyente de la moda global. Su renuncia deja un vacío difícil de llenar en un mundo que, en gran parte, fue moldeado por su criterio estético y visión editorial.

Esta salida forma parte de una reorganización dentro de Condé Nast, que ha iniciado la búsqueda de un nuevo jefe de contenido editorial para Vogue Estados Unidos. La decisión permitirá a Wintour enfocarse en su rol como directora editorial global de Vogue y directora de contenidos de Condé Nast, un puesto que asumió hace cuatro años y que la ha llevado a supervisar el contenido de múltiples marcas de la editorial alrededor del mundo.

Además de Vogue, bajo su supervisión están reconocidas publicaciones como Wired, Vanity Fair, GQ, Architectural Digest, Condé Nast Traveler, Glamour, Bon Appétit, Tatler, World of Interiors y Allure. Sólo The New Yorker queda fuera de esta estructura, dirigido por David Remnick.

Esta reorganización global de Condé Nast, que comenzó hace cuatro años, buscó consolidar equipos editoriales en mercados clave como Japón, China, India, Reino Unido, Francia, España, Alemania, Italia, Taiwán y Oriente Medio, todos bajo la dirección de Wintour. Al delegar la dirección de Vogue Estados Unidos, Anna podrá dedicar más tiempo a fortalecer estos mercados y a potenciar la estrategia global de la editorial.

La partida de Wintour de Vogue Estados Unidos representa un momento histórico, el cierre de un capítulo en el que su liderazgo no solo definió una revista, sino que influyó profundamente en la moda, la cultura y el periodismo mundial. Su legado permanece como un estándar insuperable mientras la industria aguarda con atención quién tomará las riendas del icono editorial que ella ayudó a construir.