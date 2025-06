Cae Algodoneros en juegazo ante Tijuana

- El dominicano Aderlín Rodríguez detonó en la octava entrada un oportuno doblete que remolcó la carrera con la que los Toros de Tijuana derrotaron anoche en gran juego a los Algodoneros del Unión Laguna, con pizarra de 2 a 1, para emparejar la serie que se disputa en el Toros Mobil Park, de Tijuana, Baja California.

Fue un auténtico "juegazo", el que entregaron laguneros y tijuanenses, con estupendas actuaciones de los pitchers abridores, tremendas jugadas defensivas y situaciones emocionantes que mantuvieron a los aficionados al filo de sus asientos, lo que refrenda a estos dos equipos como contendientes para disputar los playoffs y aspirar al gallardete de la Zona Norte. El Unión Laguna juega ahora para 32 victorias y 26 derrotas, mientras que los Toros llegaron a 34 ganados y 24 perdidos; ambos luchan en la parte alta del standing de la Zona Norte.

DUELAZO DE PITCHEO

Los abridores Grant Gavin y Teddy Stankiewicz ofrecieron un sensacional duelo de pitcheo durante 6 entradas; por los Algodoneros, Gavin lanzó 4 entradas y dos tercios sin hit, trabajó en total 6 innings completos de 2 imparables y una carrera, con 7 ponches, su máxima cifra de "chocolates" y su actuación más prolongada de la temporada. Por Tijuana, Stankiewicz también trabajó 6 entradas completas de 5 hits y una anotación con 6 ponches. ; ambos lanzadores se fueron del juego sin decisión.

El Unión Laguna pegó primero en el encuentro, lo hizo en el sexto rollo, cuando Isan Díaz recibió base por bolas y anotó desde la inicial en un gran corrido de bases, con doblete productor al jardín izquierdo, obra de Albert Lara, quien fue incorporado al Line Up de último momento, en sustitución de Didi Gregorius; Isan estuvo a punto de ser puesto out en home, pero el cátcher Tomás Telis dejó caer la pelota de su mascota y se decretó el safe, aunque en la jugada, Lara fue puesto out en tercera base.

Pero poco duró a los Algodoneros el gusto de estar arriba en la pizarra, pues los Toros empataron en la parte baja del mismo episodio, ya que Hernán Pérez disparó cuadrangular solitario por el jardín izquierdo, que puso la pizarra 1 - 1. Tras efectivas labores de los relevistas de ambos lados, los locales tomaron la ventaja en el octavo capítulo ante los envíos del zurdo Fernando Abad: Hernán Pérez conectó sencillo al prado izquierdo y desde la primera base llegó a la registradora, con doblete remolcador de Aderlín Rodríguez. Abad fue el pitcher derrotado.

José Álvarez ganó el juego luego de retirar en blanco la octava entrada desde la loma por los Toros y Alex Dubord se colgó el salvamento al retirar con tres ponches la novena entrada.

PARA HOY

Este jueves se celebrará el último y definitivo juego de la serie en el Mobil Park, a las 20:05 horas, tiempo de La Laguna El zurdo. Ricardo Sánchez (2-2, 6.98 ERA) será el abridor del Unión Laguna y el recién convocado al Juego de Estrellas, Jorge Pérez (3-3, 5.37 ERA) irá al centro del diamante por los locales.