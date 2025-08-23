Cadillac apuesta por Checo Pérez y Valtteri Bottas para su estreno en la F1

Deportes Algodoneros del Unión Laguna Santos Laguna Lucha libre Liga MX Fútbol

La escudería estadounidense buscará combinar experiencia y talento con el mexicano y el finlandés en 2026

El regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 está cada vez más cerca, y será de la mano de Cadillac. La escudería norteamericana apuesta por pilotos con trayectoria para conformar su alineación, y todo indica que Valtteri Bottas será el compañero de ‘Checo’ en 2026. Esta dupla promete ser una de las decisiones más estratégicas del nuevo equipo en la F1.

Chris Medland, periodista de The Racer, señala que Cadillac ya definió a Pérez y Bottas como sus pilotos para el 2026. Las negociaciones avanzan, y los contratos se preparan para un anuncio que podría llegar en las próximas semanas. Juntos, ‘Checo’ y Bottas liderarán el proyecto de TWG Motorsports en la máxima categoría.

¿Cuándo se hará oficial la incorporación de ‘Checo’ a Cadillac?Durante los últimos meses, los rumores sobre la fecha del anuncio han sido constantes. Los informes recientes desde Europa apuntan a que la confirmación podría darse durante el fin de semana del Gran Premio de Italia, del 5 al 7 de septiembre. Aunque aún no hay un día exacto, la espera está a punto de terminar.

Experiencia y números que respaldan a la duplaCadillac contará con pilotos con amplia experiencia. ‘Checo’ Pérez, de 35 años, y Valtteri Bottas, próximo a cumplir 36, tienen trayectorias destacadas en la Fórmula 1.

Pérez suma 281 Grandes Premios, con seis victorias, tres pole positions, 12 vueltas rápidas, 39 abandonos y más de 1,600 puntos acumulados, lo que refleja su consistencia y capacidad de liderazgo. Además, su combinación de velocidad en pista y carisma fuera de ella le da un gran valor a la escudería.


Por su parte, Bottas acumula 246 carreras, 10 victorias, 20 pole positions, 19 vueltas rápidas, 67 podios y 1,797 puntos. Su velocidad, especialmente en clasificación, lo convierte en un aliado clave para Cadillac en su debut en la F1.


               
               


               

               
               

               
               
               
