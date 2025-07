Luego de su salida de la Banda Los Recoditos, Luis Ángel "El Flaco" celebra orgulloso que su andar en solitario ha sido exitoso y es que no todos los cantantes que dejan las agrupaciones que los vieron nacer logran destacar. Ese no es el caso del sinaloense.

El artista habló en exclusiva con El Siglo de Torreón de cómo ha logrado llevar una trayectoria positiva, sin escándalos, y en la que el cariño de sus fans siempre está ahí.

"Bendito sea Dios por tantas cosas bonitas que me pasan. Viene una cosa y luego otra importante y así, paso a paso, vamos construyendo una carrera limpia, linda, de música, de cariño y de respeto hacia al público y del público hacia mí también.

"La gente me ha aceptado de una manera muy hermosa desde el día cero. Les puedo decir que cada amanecer es el mejor. Si me voy hacia un año atrás, me sentía en mi mejor momento y hoy en día también, producto del trabajo que estamos haciendo y de que mi música siempre ha sido familiar", comentó vía telefónica.

El motivo de la charla era que "El Flaco" canta el tema principal de la nueva telenovela de Lucero Suárez, Monteverde, llamado Que se entere de una vez. Antes de dar detalles, habló sobre la Comarca Lagunera.

"Tengo ganas de ir a Torreón, hace poco fui a Gómez Palacio, pero ya me he dado cuenta de que luego pasa que me dicen que no he ido hace mucho y les contesto que fui a Gómez, y me dicen: 'pero ven a Torreón' o viceversa", relató.

El pasado 16 de junio, comenzó el melodrama protagonizado por África Zavala y Gabriel Soto y desde ese día suena la voz de "El Flaco" con Que se entere de una vez.

"Es la nueva producción de Lucero y me toca participar en la cuestión musical, en lo que sé hacer. Espero que a la gente le esté gustando esta canción porque para mí es muy importante meterme a tantos hogares de México gracias a esta oportunidad", refirió.

Que se entere de una vez, es un tema de la autoría de Jordi Bachbush y Luis Ángel. La letra se basa en la trama de la historia y en el perfil de los personajes interpretados por África y Gabriel.

"Es una melodía hecha a la medida para la telenovela. Habla de un amor imposible. África es 'Carolina', una monja y está viviendo momentos complicados porque obviamente no puede tener una relación amorosa por sus hábitos, pero si han estado al pendiente de la trama, han pasado cosas que seguro les gustaron y los han sorprendido a ustedes como televidentes. Sigan al pendiente porque cada vez se pone mejor".

Reveló el entrevistado que tal rola ya la va a cantar en las presentaciones que ofrezca.

"Ya la hemos ensayado para cantárselas en vivo en cada show", mencionó y añadió que ya había cantado un tema de novela que fue Mi camino es amarte.

"Hace pocos años grabé ese otro tema. Fue una experiencia increíble y me sorprendió bastante que volvieran a llamarme para otra canción, eso quiere decir que les gustó lo que hicimos. Además, las telenovelas se exportan por todo el mundo", relató.

Durante la charla, "El Flaco" recordó que Los Dos Carnales son de la Comarca. Externó que espera trabajar con ellos en alguna ocasión.

"Estaría chido trabajar con Poncho e Imanol Quezada en un futuro. Son muy buenos amigos", comentó.

Antes de terminar la entrevista, el cantante lamentó la situación que viven varios de sus compañeros en EUA luego de que sus visas fueran negadas o bien, las mandaran a revisión.

"Espero no convertirme en la estadística, hasta ahorita mi visa está bien, ojalá que en el resello funcione de buena manera y, si no es así, aceptar la situación, buscar nuevas opciones de trabajo".