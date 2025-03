Cabildo de Torreón discutirá uso de armas de fuego y no letales en Tránsito y Vialidad

El Cabildo de Torreón pondrá a discusión el uso de armas de fuego por parte de elementos de Tránsito y Vialidad, incluidas otras alternativas como las armas no letales de defensa personal como el gas pimienta, gas lacrimógeno, balas de goma y toques.

Luis Jorge Cuerda Serna, primer regidor del ayuntamiento de Torreón dijo que el tema será planteado y analizado en las Comisiones de Movilidad y Seguridad Vial, Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y Seguridad Pública. “Hablaría de una discusión y de abrirnos precisamente a la discusión en ese tema, yo no estoy hablando de que sea un hecho o no estos temas, habrá que, como bien lo propuso y lo dijo el secretario del Ayuntamiento, someterlo a discusión”, comentó.

El edil señaló que primero habrá que armar el esquema jurídico reglamentario y posteriormente discutir el tema. Cuerda Serna recordó que el 18.3 por ciento del Presupuesto de Egresos de Torreón se ejerce en seguridad pública por lo que el equipamiento para los elementos viales pudiera considerarse en ese rubro.

Por su parte, el alcalde Román Alberto Cepeda González comentó que se trata de un proceso que se da con la característica de la prudencia y que es un tema que tiene que ver con la seguridad vial, capacitación, adiestramiento y criterio. “No es un tema que nada más se van a otorgar armamentos a elementos de seguridad vial, hay un procedimiento que conlleva todo esto, muy buen número ya prácticamente tienen los exámenes de control y confianza ya realizados, ya formaron parte de la Academia y habrá que ver la forma en que se hace, se va a dar en una forma con criterio, con seguridad, y la idea es construir la seguridad de Torreón, entre más ojos y más elementos que podamos tener, es mucho mejor.

Siempre el imponer orden también incomoda, yo le pido a la ciudadanía también que entienda que es un tema que tiene que ver con orden y con respeto”, dijo. Según Cepeda González, su gobierno ha atendido cualquier abuso de autoridad y que no se dotará de facultades extraordinarias a quienes no tengan la capacidad. “Lo vamos a hacer bien hecho, bien reglamentado y donde prevalezca por supuesto siempre el orden, el respeto, el criterio, la capacitación y el adiestramiento”, expuso. Indicó que el uso de armas no letales también están consideradas y reiteró que en la estrategia de seguridad vial, participarán aquellos elementos de Tránsito y Vialidad que cuentan capacitación y con exámenes de control y confianza aprobados.

El Municipio de Torreón anunció que en una primera etapa, cerca del 20 por ciento de los agentes de Tránsito y Vialidad se incorporarán a un esquema de seguridad vial en el que se considera la portación de armas. En la actualidad, la corporación está conformada por poco más de 300 elementos, por lo que de inicio, se integrarían entre 50 y 60.