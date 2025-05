Cabildo de Piedras Negras rechaza estados financieros del mes de abril

Durante la segunda sesión ordinaria del Cabildo de Piedras Negras, la mayoría de sus integrantes votaron en contra de los Estados Financieros y de Actividades correspondientes al mes de abril del año en curso. La votación fue 12 en contra, ocho a favor y cero abstenciones.

La sesión inicio con dificultades, pues se registró un breve apagón que dejó la sala de Cabildo en penumbras. Al retornar la energía eléctrica, reanudaron el pase de lista. Para luego aprobar por mayoría el orden del día que constaba de 11 puntos, entre ellos, lo referente a las Cuentas Públicas del mes de abril.

Previo a dicha votación, Ricardo Múzquiz, regidor por el Partido del Trabajo (PT), solicitó una especificación en la redacción del punto de acuerdo número 08, en referencia al dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.

"Tiene que ir, en primer lugar, la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, dictó en forma mayoritaria negativo. porque hubo un voto a favor y luego ya si quieren pasarlo a Cabildo, adelante", indicó el regidor petista, además de pedir nuevamente respeto a las comisiones.

"Yo solicite información previo a la comisión, de fecha 07 y 14 de mayo, el oficio dice 23 de mayo, pero se me entregó el día 26, un día antes de realizar la comisión de hacienda; por lo cual, en mi congruencia y como bien me comentó la Tesorera el día de ayer, usted firma todos y por eso mismo tengo la facultad de revisar. No tuve la información correspondiente", indicó Rocío Julieta Cortez Arzola, síndica.

Finamente, con 12 votos en contra, ocho a favor y cero abstenciones, el Cabildo de Piedras Negras rechazó los Estados de Situación Financiera y de Actividades correspondientes al periodo de 01 al 30 de abril del presente año.

Durante la misma sesión de Cabildo, otro de los puntos que fue votado en contra por unanimidad por los integrantes del Ayuntamiento de Piedras Negras, fue la propuesta presentada por Carlos Jacobo Rodríguez González, presidente municipal de Piedras Negras, en seguimiento al acuerdo 059/2025 donde se establecieron beneficios de pago para establecer las prórrogas para concesionarios de taxis.

Se pedía aprobar un beneficio adicional para los concesionarios que actualmente gozan con una vigencia en sus concesiones y estén en posibilidad de empatar las vigencias con los concesionarios a los que se les otorgaron los beneficios inicialmente.

"Este beneficio consiste en otorgar la posibilidad de que realicen el pago proporcional de los años restantes de su vigencia para realizar el empate correspondiente, pago consistente en la cantidad de 14 mil 572 pesos con 95 centavos de contado", se puede leer en la orden del día.

Y también se contemplaba la posibilidad de otorgar una prórroga para liquidar esta cantidad en siete pagos distintos, un primero de dos mil 572 pesos con 85 centavos y los seis restantes por dos mil pesos. Propuesta que beneficiaría a concesionarios que recibieron su concesión en 2022 y que vencen hasta 2032.

Sobre el citado punto la regidora Ana María Treviño Cervantes, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), hizo uso de la palabra para manifestar que "nosotros consideramos que esto es ilegal, no se puede solicitar a alguien que se ponga al corriente de algo que no esta vencido, de hecho estas concesiones se vencen hasta el 2032, lo vemos como algo recaudatorio, entonces habría que darle la oportunidad a todos los que están vencidos que se renueven al 2030, 2040. Esto es ilegal, yo creo que esto no se puede votar".

Cabe mencionar que durante la misma sesión de Cabildo se llevó a cabo la toma de protesta de ley a la ciudadana Alicia Ivonnet Vega López, para desempeñar el cargo como segunda regidora del Republicano Ayuntamiento de Piedras negras, Administración 2025-2027, en cumplimiento con el decreto expedido por el Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

Tras la aprobación por mayoría, el presidente municipal llevó a cabo la toma de protesta y con ello, Vega López se integró de lleno a la segunda sesión ordinaria de Cabildo.

También se aprobó por unanimidad la solicitud para que se decrete en carácter de solemne la celebración de una sesión extraordinaria de Cabildo que deberá desahogarse el día 12 de junio del año en curso, en el marco de la Conmemoración del 175 Aniversario de la Fundación de Piedras Negras y la autorización para declarar temporalmente como recinto oficial para este cometido las instalaciones del auditorio "José Vasconcelos.