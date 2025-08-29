Cabildo de Gómez Palacio designa recinto oficial

El Cabildo de Gómez Palacio declaró como recinto oficial de la toma de protesta el Parque La Esperanza de Gómez Palacio, ubicado en la calzada Forjadores, Antigua Jabonera La Esperanza.

La Comisión de Cortesía para recibir en el recinto oficial al gobernador está integrada por los regidores: María Elda Nevárez Flores, Armando Navarro Gutiérrez, Daniel Santoyo García.

La Comisión de Cortesía para recibir a la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, está integrada por los regidores: José Efrén Peña del Río, María Guadalupe Mayela Hermosillo, Claudia Elena Galán Encerrado.

La alcaldesa Leticia Herrera Ale, también dirigió unas palabras al Cabildo en la última sesión ordinaria de su administración 2022-2025.

"Yo de todo corazón, de verdad, darles las gracias. Al secretario, al síndico, a todos y a cada uno de ustedes, de veras, tuvimos un Cabildo padrísimo. Cada quien con sus opiniones, con su manera de pensar, autónomos y qué bueno. gracias por haber apoyado, sobre todo con su voto a favor de quienes se van a beneficiar en todo lo que hicimos durante estos 3 años. Créanme que estoy muy agradecida, porque se los dije el día que rendí el informe, hicieron un trabajo, de verdad, extraordinario y siempre con el fin de ver y apoyar a los gomezpalatinos. Muchísimas gracias, de verdad, gracias", dijo la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, quien recibió la ovación del Cabildo.

Señaló también que fue un honor trabajar con un Cabildo respetuoso, con el cual se pudo convivir independientemente de los partidos que representan y que hayan podido servir a Gómez Palacio. Dijo que ha visto, en otras administraciones, de otros municipios, que no hay buen entendimiento.

"Créanme que sí hicimos mucho y no lo hice sola, muy a pesar de mis detractores que ahí andan soltando, ya quisieran… Vénganse a sentar aquí para que vean, verdad, y tengo la plena seguridad de que la próxima administración que viene con Betzabé va a ser de gran provecho y trabajo para los gomezpalatinos, que continúe lo bueno y lo que no, ella está en todo su derecho y su deber de decir 'esto no es conveniente, esto sí', pero se va a hacer un trabajo al que se le va a dar continuidad y así Gómez Palacio sale porque sale y crece porque crece", señaló Herrera Ale.

reconocen trienio La regidora, Claudia Galán, reconoció no solo el trienio, sino lo que llamó "una vida de amor a Gómez Palacio, no solamente tuya, de usted, sino de toda su familia, creo que hay que reconocerlo porque sé que te lo llevas en el corazón". Galán dijo que la de Herrera Ale, ha sido una vida de entrega por Gómez Palacio.

El regidor, Gabino Guerrero, recordó ante el Cabildo una parte de su niñez al recordar palabras de su madre, Aurelia Díaz, quien aseguró que le decía: "La trascendencia del hombre es que aprendas a ser agradecido, de ahí se van a derivar todas las cosas buenas que se puedan dar en tu vida. En este momento quiero agradecerle señora presidenta, la oportunidad de trabajar con usted, fue un gran aprendizaje. No había trabajado directamente con usted y se aprende mucho. Hay dinamismo, hay entrega, hay amor a Gómez Palacio, agradecerle a los ciudadanos que nos confirieron el espacio para estar aquí y su confianza, creo que les hemos respondido. Quiero darles las gracias a todos mis compañeros".

Los regidores, Efrén Peña, Guadalupe García Rosas, Guadalupe Hermosillo, Uvaldo Nájera, Yahir Vitela, Daniel Santoyo, y el síndico municipal, Óscar Humberto Alvarado Banda, también dieron agradecimientos a la presidenta.

Regidora de Morena 'amó' al tesorero La regidora de Morena, Guadalupe Sánchez Tostado, aseguró que si hiciera una remembranza similar a la de su compañera, García Rosas, no saldrían de Cabildo: "Con todo lo que nos apoyó la presidenta no nos vamos de aquí".

También, dijo Guadalupe Sánchez: "No quiero dejar pasar este detalle para decirle 'gracias tesorero', es usted una persona maravillosa, maravillosa de veras, o sea, yo le doy gracias a Dios haberme cruzado en el camino con usted, gracias, lo amo", aseguró la regidora de la 4T.

"Estamos grabando", dijo la alcaldesa, quien no aguantó la risa y se llevó una mano al rostro.

Al respecto, el tesorero Carlos García González, presente en la sesión, a quien la declaración tomó por sorpresa, no dijo nada, pero los regidores señalaron que se había sonrojado, por lo que el tesorero, a la distancia, formó un corazón con las yemas de sus dedos.

En el Cabildo, la Dirección de Turismo informó sobre reconocimientos derivados de modificaciones que se hicieron en la plataforma digital de la dirección, específicamente una guía turística digital en la que por medio de Spotify con un código QR, es posible acceder a unas listas de reproducción en diferentes idiomas.