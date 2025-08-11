¿Buscas trabajo? Anuncian Feria del Empleo en Torreón

El próximo 15 de agosto, Torreón será sede de la sexta edición de la Feria de Empleo, un evento que promete abrir nuevas puertas a más de 800 buscadores de trabajo. La jornada se llevará a cabo en el gimnasio de la Unidad Deportiva, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, y contará con la participación de más de 30 empresas que ofrecerán vacantes para todos los niveles educativos y perfiles sociales.

La feria será abierta al público en general, pero con un enfoque especial en grupos vulnerables. Se ofertarán vacantes para adultos mayores, personas con discapacidad motriz, auditiva y visual leve, personas en proceso de reinserción social, y miembros de la comunidad LGBT+. Además, se ha garantizado una distribución equitativa de oportunidades, ya que cerca de 350 vacantes están dirigidas específicamente a mujeres.

Guillermo Covarrubias, coordinador del Servicio Nacional de Empleo en la región Laguna, destacó que el evento ha logrado elevar su tasa de colocación de 22% a 45%, gracias a los talleres de preparación dirigidos especialmente a jóvenes.

Feria del empleo Torreón (EL SIGLO DE TORREÓN / ENRIQUE TERRAZAS)

Las oportunidades laborales abarcan desde nivel básico hasta profesional. Se ofertarán 347 vacantes para personas con primaria y secundaria, 245 para quienes cuentan con preparatoria, formación técnica o profesional, y 229 para quienes tienen estudios de licenciatura o ingeniería. Los sueldos van desde los 9 mil hasta los 25 mil pesos mensuales, dependiendo del perfil y la vacante. Entre los puestos destacados se encuentran operador de maquinaria pesada con sueldo de 19,500 pesos, coordinador de crédito y cobranza con 18,000 pesos, oficial de prevención penitenciaria con 19,300 pesos, médico penitenciario y enfermera penitenciaria con 20,129 pesos, y asesor de ventas con 25,000 pesos.

Se recomienda a los interesados realizar el prerregistro en línea a través de www.ferias.empleo.gob.mx, lo que permitirá una atención más rápida y directa el día del evento. Para quienes no tengan acceso a internet, personal del Servicio Nacional de Empleo estará disponible en la entrada para apoyar con el registro presencial.

Feria del empleo Torreón (EL SIGLO DE TORREÓN / ENRIQUE TERRAZAS)

Durante la presentación oficial en las nuevas instalaciones del SNE, autoridades municipales, estatales y representantes del sector privado coincidieron en la importancia de este tipo de iniciativas. Antonio Hernández, director de Desarrollo Económico en Torreón, exhortó a los buscadores de empleo a asistir con su currículum y aprovechar la oportunidad. Pablo García, presidente de Canacintra, subrayó la necesidad de brindar acceso a los jóvenes para que desarrollen experiencia laboral. Diego Ontiveros, regidor, destacó las condiciones de seguridad y Estado de Derecho que permiten el crecimiento empresarial y la generación de empleos dignos. Hugo Dávila, coordinador de Mejora Coahuila, reiteró que los sueldos competitivos y la diversidad de vacantes hacen de esta feria una oportunidad única para mujeres, jóvenes y sectores vulnerables.