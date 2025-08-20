¿Buscas preparatoria? Anuncian nuevo centro educativo en Gómez Palacio

La Subsecretaría de Educación en La Laguna de Durango anunció la incorporación de una nueva preparatoria al Sistema Nacional de Bachilleratos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) que operará en el turno vespertino a partir del próximo primero de septiembre del año en curso en las instalaciones que actualmente ocupa la escuela secundaria general “Héroes Anónimos” de la colonia El Foce de Gómez Palacio y que ofrece sus servicios por la mañana.

El titular de la citada dependencia, Fernando Ulises Adame de León dijo que en la actualidad, hay una demanda importante en educación media superior por lo que con esa base y a través de las gestiones que hizo el Gobierno del Estado ante la Federación, se pudo cristalizar un nuevo centro educativo para esta región, que temporalmente fue denominado como Centro de Estudios de Bachillerato 9/31.

“Nosotros estamos haciendo la invitación en este momento, a todos los niños de este sector que incluye las secundarias desde técnicas, generales y del Estado a que se acerquen ya, ya está abierta la posibilidad de inscripción”, comentó. El funcionario detalló que abrirán con tres grupos con capacidad de atención de 145 estudiantes, además de que el personal docente, se contrató directamente desde nivel federal, por medio de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm). Mencionó que una de las ventajas, es que las y los alumnos de nuevo ingreso, tendrán acceso a las becas que ofrece el Sistema Nacional de Bachilleratos, además de que no hay examen de admisión.

En este año, el titular del Icifed, Emmanuel José del Palacio Sicsik, informó que se haría una inversión de 34 millones de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), un fondo federal que forma parte del Ramo 33 y que se destina a financiar programas de asistencia social y obras de infraestructura educativa en los diversos estados y municipios. Detalló que se construiría otro edificio más, se remodelarían los salones de clases, la sala audiovisual, sanitarios y los talleres de cómputo, aunado a que se sustituiría el equipamiento.

La Licitación Pública Nacional INIFEED-002-LP-2025 se lanzó el 5 de junio del año en curso y fue para la construcción del edificio “J” y rehabilitación general de los edificios existentes y obra exterior de dicho plantel educativo. De acuerdo a las bases de la convocatoria, el inicio de la obra sería el primero de julio de 2025 y el término de la misma el 15 de diciembre del mismo año, lo que se traduce en un plazo de ejecución de 168 días.

El participante de la Licitación a quien se le adjudicara el contrato, se comprometería a firmarlo el pasado 20 de junio a las 14:20 horas o dentro del plazo fijado en el artículo 59 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Durango y sus Municipios. Hasta este miércoles, el INIFEED no ha publicado el acta de fallo ni los datos relevantes del contrato en el portal de Internet de los Procedimientos de contratación.