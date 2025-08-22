¿Buscas empleo? La Bolsa de Trabajo municipal puede ayudarte

En lo que va del año, la Administración Municipal, a través de la Bolsa de Trabajo de la Dirección de Desarrollo Económico, ha presentado más de 500 vacantes laborales dirigidas para diversos sectores poblacionales, con oportunidades también para personas con discapacidad y recién egresados.

Antonio Hernández González, director de la dependencia, señaló que el objetivo es ofrecer una oportunidad laboral a los buscadores de empleo, por lo que en la Bolsa de Trabajo se ofertan de manera constante oportunidades laborales en diferentes campos.

Dijo que la indicación del alcalde Román Alberto Cepeda es facilitar las condiciones necesarias para conectar a aquellos que están en la búsqueda de oportunidades laborales, con las empresas que ofertan las vacantes, por lo que se trabaja de manera coordinada con la Iniciativa Privada.

“Tenemos un catálogo con 547 empresas que se actualiza de manera continua para dar a conocer las vacantes, hay una coordinación también con diferentes sectores y cámaras empresariales, las cuales hacen llegar las vacantes disponibles”.

Algunas de las ofertas son para auxiliar de almacén, programador, ayudante de cocina, guardia de seguridad y gestor de cobranza. Además de oportunidades laborales para profesionistas.

El funcionario destacó que tan solo durante el mes pasado se logró una colocación de 20 personas para el sector automotriz. Sin embargo, en lo que va del año se han ofertado 555 vacantes dirigidas para diversos sectores poblacionales.

El director mencionó que los salarios que se ofrecen oscilan entre los 8 mil hasta los 18 mil pesos mensuales.

Las personas interesadas en alguna oportunidad laboral pueden enviar su currículum elaborado especificando la vacante de su interés al correo electrónico: bt.municipal.torreó[email protected]

Para mayor información pueden comunicarse al teléfono (871) 500 7101 o bien, visitar la dependencia ubicada en avenida Morelos número 1217, colonia Centro.