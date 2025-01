Buscan sanciones en Matamoros contra dueños irresponsables y quien genere crueldad animal

Ante los constantes reportes de casos de crueldad animal en el municipio de Matamoros así como prácticas crueles para el sacrificio, las cuales incluso cobraron la vida de un trabajador en el 2019, Defensoría Animalista solicitó la intervención para trabajar en colaboración y lograr se elaborara un reglamento el cual fue realidad en el 2023 y ahora se busca la aplicación de sanciones.

De acuerdo con Argentina Carrillo, abogada animalista y representante de la asociación, detalló que es sobre todo en la zona rural en donde se registra el mayor número de casos de crueldad animal, prueba de ello es el reciente caso registrado en el ejido Coyote, en donde una perrita junto con sus cachorros, fue quemada viva; su camada logró ser rescatada.

Para Carrillo, en Matamoros se debió atender el tema desde el momento en el que un trabajador perdió la vida, al realizar prácticas que se consideran crueles para el sacrificio de animales.

El Siglo de Torreón informó en aquella ocasión, que un trabajador de la perrera municipal habría muerto electrocutado, cuando sacrificaba a canes con la pistola de descarga cuando ocurrió el accidente. El hombre se encontraba trabajando con la pistola de descarga eléctrica empleada para sacrificio de los canes, cuando en un momento se electrocutó terminando en el piso inconsciente y con una herida en el tórax que le provocó la misma descarga.

“Yo creo que a la gente se le olvidó lo que ocurrió en Matamoros en el 2019, y que triste y que lamentable porque falleció una persona dentro de las instalaciones que en aquel entonces se tenía en Matamoros porque estaban sacrificando a los perros con electroshock y desgraciadamente un trabajador falleció, y esto era más que alarmante para que el Gobierno del Estado apoyara al municipio con unas instalaciones adecuadas. Y la gente no lo vio y se le dio carpetazo; murieron animales de forma horrible y también un ser humano”, recalcó Carrillo.

Fue hasta cuatro años después, que en la pasada Administración y primera gestión de Miguel Ángel Ramírez, que se logró la aprobación del reglamento por lo que ahora dijo, se busca se apliquen sanciones en contra de los dueños irresponsables así como contra quienes provoquen crueldad animal.

“Llevo años tocando las puertas en Matamoros en la Administraciones pasadas, y afortunadamente, en esta en la Administración pasada fue cuando me abrieron las puertas y yo les entregué mi proyecto de reglamento mismo que fue votado y aprobado; y el día de hoy ya lo puedes encontrar dentro de la gaceta en la página del Ayuntamiento. Creo que vamos por muy buen camino, la síndico Leslie Domínguez, la verdad es que en todo momento desde que me reuní con ella, me ha apoyado. Una de las pues de las metas que tenemos es que también en Matamoros se apliquen las multas o a los dueños irresponsables, hay muchísimo trabajo que tenemos planeado hacer y yo con mucho gusto les voy a estar ayudando al Ayuntamiento de Matamoros, pero lo más importante es que realmente ya pusieron atención a este caso”, compartió Carrillo.

También, la abogada animalista, lanzó un llamado al Gobierno del Estado, nuevamente solicitando el apoyo para el municipio para que pueda contar con instalaciones dignas para el bienestar animal.