Buscan reasignar módulos de la Cepeda y Valdez Carrillo que han sido abandonados

El Reglamento del Centro Histórico establece que, si los módulos de las calles Cepeda y Valdez Carrillo dejan de operar durante 15 días, automáticamente pierden la concesión. Sin embargo, hay algunos locales que tienen años sin abrir, pues son utilizados como bodegas por los vendedores ambulantes.

Víctor Ramos Galindo, director de Plazas y Mercados, explicó que se cuenta con cerca de 24 módulos cerrados que se busca reasignar o darle concesión a otra gente que realmente quiera trabajar.

Indicó que estos comerciantes informales suelen utilizar los módulos para guardar la mercancía durante la noche, pero en el día la sacan y se van a otros sitios fuera del perímetro que se les asignó, es decir, invaden calles y banquetas.

"Tienen años que han sido abandonados, que la gente los utiliza como bodegas, pero no son bodegas, se les dieron para que ejercieran ahí su comercio. Ahora, mucha gente llega y guarda ahí su mercancía, la sacan y se ponen otra vez a invadir calles y luego por la noche van y guardan ahí. Pero estamos en un plan de cambiarle la imagen al Centro", comentó.

Señaló que se revisa ya la cuestión legal, ya que el Reglamento indica que la concesión se pierde si no operan durante 15 días, pero estos lugares no tienen días ni meses cerrados, sino años.

"No es no dejarlos trabajar, es ordenarlos en su trabajo, que no invadan, que no se crucen, que dejen libres las vialidades", expuso, "que trabajen, pero que no invadan más espacios de los que están autorizados".

El sector empresarial y el comercial se han quejado en diversas ocasiones de que los módulos no operan adecuadamente, pues los ambulantes siguen invadiendo las banquetas y obstaculizando el paso por las avenidas Hidalgo y Juárez.

Este martes arrancó el programa piloto en la Antigua Harinera y se indicó que se recortarían todos los permisos temporales para los vendedores ambulantes en Torreón.

Desde hace ya unos meses se comenzó a informar a los vendedores de que ya no se otorgarían más permisos temporales, los cuáles fueron entregaros, en su momento, para que ellos mismos buscaran a dónde se podrían reubicar. Sin embargo, al no hacerlo, el Municipio les invitó a este espacio, donde no afectan a otros comerciantes formales y pueden ejercer libremente su venta.