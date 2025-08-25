Buscan más participantes para el Festival de la Paella 2025

ISABEL AMPUDA

Saltillo, Coah.- En el marco del XV Aniversario del Festival de la Paella, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Saltillo, busca elevar el número de participantes en su pabellón, que no exactamente tengan en su menú paella.

Su presidente, Isidoro Garcia Reyes, mencionó que en la actualidad, se llevan a cabo reuniones con las asociaciones que van a estar apoyando, a fin de conocer todos los programas sociales a los que se van a beneficiar.

Añadió que buscarán la manera de que siete clubes se sumen a través de este eventos gastronómicos, ya que la intención es apoyar a diferentes obras o fundaciones que se tienen, por lo que ya se trabaja.

También, indicó, se trabaja en la invitación a restaurantes para que se sumen en dos modalidades, una para que puedan llevar una paella para al menos 300 personas, o bien, que se puedan Inscribir en el pabellón que tendrá la Canirac.

“Son con algunos restaurantes que no tienen cabrito o paella, pero dicen yo también quiero estar presente, entonces en este evento o en ese pabellón ya estamos buscando ya afiliar restaurantes que llevarán alitas, hamburguesas, algo de sushi, que son modalidades diferentes a las que siempre tenemos en los festivales”, reveló.

Comentó que como parte de las alianzas que se están haciendo, se esta formalizando la participación de las cocineras tradicionales de Saltillo, e incluso no se descarta que se incluya a las de Arteaga.

Para edición 15 de este festival, anunció que ya son más de 10 equipos inscritos en la primera semana de lanzamiento, lo cual representa un 25% de lo que quieren lograr.

El tema vitivinícola no será la excepción, por lo que ya invitando a todas las casas de Saltillo así como de todo Coahuila, para que la gente pueda disfrutar de un evento gastronómico y también musical durante la velada del 4 de octubre.