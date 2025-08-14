Policiaca Saltillo Torreón Agresiones Policiaca Narcomenudeo

Buscan llevar a Argentina manzana y producción de sidra de Arteaga

Buscan llevar a Argentina manzana y producción de sidra de Arteaga

Buscan llevar a Argentina manzana y producción de sidra de Arteaga

ISABEL AMPUDIA

El Municipio de Arteaga y la Embajada de Argentina trabajan para establecer un convenio comercial mediante el que la manzana coahuilense vaya al país sudamericano, pero también para que productores arteaguenses elaboren sidra para aquel mercado.

Por lo anterior, la alcaldesa del Pueblo Mágico, Ana Karen Sánchez Flores, mencionó que los diálogos iniciaron desde hace más de dos meses con María Gabriela Quinteros, Embajadora de la República de Argentina, y con Hilda Flores Escalera, Representante del Estado de Coahuila en la Ciudad de México, lo cual se espera que culmine con la propuesta de esa ruta de negocios, en beneficio de los productores locales.

Con la propuesta de establecer esta oportunidad comercial, señaló que tanto el equipo municipal y estatal, así como la representación argentina, se pusieron a trabajar para concretar esta alianza.

Recordó que el pasado 30 de abril, la delegación de Argentina, a invitación de Flores Escalera, se reunió con la Alcaldesa y dos de sus colaboradores de la Administración Pública en Bodega Los Cedros, en una comida en la que además de las muestras de productos vinícolas, gastronómicos y comerciales, se presentó a los 18 asistentes la oferta turística y cultural de este municipio.


Finalmente, dijo que con el apoyo del gobierno del estado, se seguirá buscando oportunidades para del desarrollo económico y el bienestar de todos los arteaguenses.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Arteaga

               


Buscan llevar a Argentina manzana y producción de sidra de Arteaga


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
ID: 2406524

      


