BUSCAN DESCARRILAR A LA MÁQUINA CELESTE

n renovado y motivado Santos Laguna, se presenta esta tarde-noche en la capital del país para visitar a la Máquina Celeste de la Cruz Azul. El duelo se jugará en el Estadio Olímpico Universitario, a partir de las 19:00 horas.

El duelo correspondiente a la quinta jornada del Apertura 2025 de la Liga MX, será dirigido por Fernando Hernández Gómez, el mismo que dirigió la final entre ambos equipos en el Guardianes 2021. Sus asistentes serán Enedina Caudillo Gómez y Jesús Lorenzo Soto Dávila.

Los Guerreros vienen de ganar en casa apretadamente 1-0 a las Chivas Rayadas del Guadalajara, en la fecha pasada en el Corona, mientras que los cementeros fueron a la capital potosina, para imponerse 1-2 apenas el pasado lunes al Atlético de San Luis.

La escuadra lagunera, no podrá contar con su zaguero Haret Ortega, expulsado en el duelo ante el Rebaño Sagrado por doble tarjeta amarilla. El colombiano Kevin Balanta, tendrá que redoblar esfuerzos en la zona baja, para impedir el mayor daño posible.

Será el segundo choque para los albiverdes fuera de la Comarca en el presente certamen. En su única salida, fueron derrotados 1-0 en Puebla por la Franja, con gol de Ricardo Marín a 10 minutos del silbatazo final.

Tienen seis puntos en el naciente torneo y están solamente a uno, de igualar lo conseguido en el pasado Clausura 2025, cuando los dirigía el argentino Fernando "El Tano" Ortiz, que nunca pudo sacarlos del sótano general.

Apenas días atrás, ambos equipos se despidieron de una desastrosa Leagues Cup 2025, donde fueron goleados en la primera fase de la competencia internacional. Los de Nicolás Larcamón, fueron humillados 7-0 por el Seattle Sounders FC, mientras que el Santos Laguna, fue vapuleado 4-0 en Carson, California por el La Galaxy.

ANTECEDENTES

En su más reciente enfrentamiento oficial, los cementeros se impusieron por la mínima diferencia 0-1 en el Estadio Corona en febrero del presente año, con solitaria anotación del uruguayo Nacho Rivero, en sólido remate de cabeza, apenas al minuto 11 de arrancado el cotejo.

Pero la última ocasión que se vieron las caras en la capital del país, fue en el Apertura 2024, cuando en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, la Máquina ganó 2-0 en la jornada 15, con goles del lagunero Jorge Sánchez y Ángel Sepúlveda.

Varios elementos importantes han vestido ambas playeras con el correr de los años, figurando Benjamín Galindo, levantando el trofeo de campeón con los dos equipos, además del uruguayo Jonathan "Cabecita" Rodríguez, los argentinos Héctor "El Ruso" Adomaitis y Mauro Camoranesi, así como Edgar Gerardo Lugo, Joahan Rodríguez

El delantero santista que más veces le marcó en la historia de sus enfrentamientos a los cruzazulinos fue Jared Borgetti, con 7 goles, seguido por Matías "El Toro" Vuoso y Rodrigo "El Pony" Ruiz, ambos con 6 tantos.

Durante la pretemporada, se vieron las caras en Zacatecas, en el partido por el tercer lugar de la "Copa por el Bienestar". Los capitalinos ganaron 2-0, con goles del polaco Mateusz Bogusz y Amaury García en el Estadio Carlos Vega Villalba de la capital minera.

En aquella ocasión, el Míster Francisco Rodríguez jugó de inicio con Héctor "Polito" Holguín, Ismael Govea, Juan Pablo Tejeda, Bruno Amione, Emmanuel Echeverría, Salvador Mariscal Murra, Aldo López, Jordan Carrillo, Cristian Dájome, Franco Fagúndez y Alberto Ocejo.

De cara a la parte complementaria, el estratega español mandó al campo a Diego Medina, Javier Güémez, Edson Gutiérrez, Luis Ángel Gómez, Ramiro Sordo, Bruno Barticciotto, Javier Abella, Ronaldo Prieto, Luis Vega, Thiago Martínez y Fran Villalba.