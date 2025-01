Buscan atención temprana de salud ocular para diabéticos

A partir de este año 2025, la Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas y Colegios de Optometría (AMFECCO) buscará un acercamiento con el Congreso de la Unión, a fin de que se promueva una iniciativa para integrar la Licenciatura en Optometría al primer nivel de atención, con el fin de atender de forma temprana la salud ocular de las personas que viven con diabetes mellitus.

Christian Alfonso García Moreno, presidente de la AMFECCO, dijo que "tristemente", los problemas visuales asociados a esta enfermedad están catalogados hasta el tercer nivel de atención cuando ya se presentaron problemas oculares.

"Una vez que el paciente es diagnosticado con diabetes, parte de su protocolo semestral es revisar la retina y la presión intraocular porque generalmente hay confianza de revisar únicamente las letras, en cuánto ves las letras pero eso no es suficiente, es importante hacer una prueba bajo dilatación de pupila y revisar cada una de las partes de la retina así como la presión del ojo, eso va a determinar diagnósticos oportunos para evitar un desprendimiento de retina o ceguera permanente por diabetes", explicó.

Detalló que en las instituciones de salud públicas, los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus no son derivados a la atención visual hasta que ellos dan alguna manifestación, esto pese a que estudios científicos indican que es importante atender la salud ocular en los primeros diez años de la detección de dicha enfermedad.

"Lo que falta aquí es integrar al licenciado en Optometría al primer nivel de atención porque es quien puede hacer todas estas pruebas básicas y que puede detectar oportunamente, la gravedad es que no tenemos estas pruebas aquí en nuestro país, sí lo tiene Colombia, Panamá, Ecuador y por supuesto lo tiene Estados Unidos pero México no lo tiene y si tú revisas la incidencia de discapacidad visual en estos países y México, hay una diferencia abismal porque ellos están trabajando en el primer nivel de atención y no hasta corregir un problema que ya es irreversible", comentó.

Indicó que parte del trabajo de la asociación que preside es acercarse a las autoridades federales para legislar lo anterior a fin de contar con buenos modelos de salud visual. Agregó que en México, hay 18 Universidades con Licenciaturas en Optometría por lo que existe mano de obra pero ha faltado voluntad.

En La Laguna, hay alrededor de 100 optometristas con título y cédula profesional.