Busca Lerdo salir de la Alerta de Género en la que se mantiene desde el 2018

Al dar cumplimiento a la totalidad de las medidas dictadas por la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por parte del municipio de Lerdo a través del Instituto Municipal de la Mujer, se pedirá que se retire de esta medida que se dictaminó por parte de la Conavim en el 2018 contra 16 municipios de Durango, entre ellos todos los que forman parte de la región Laguna. El Gobierno del Estado no descarta esa posibilidad.

María del Refugio Adame Güereca, titular del Instituto en Lerdo, aseguró que se ha dado cumplimiento a la totalidad de las medidas dictadas por la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Conavim) que entonces dependía de la Secretaría de Gobernación y hoy de la recién creada Secretaría de la Mujer.

Entre esas medidas, está el contar con un refugio para mujeres, el cual ya se encuentra en operación y en el que se ha dado atención a tres personas, ninguna por violencia extrema.

“Ya hemos cubierto todo, realmente yo creo que sí deberíamos estar fuera de la Alerta de Género, realmente no sé qué es lo que está pasando, nos asignaron a una nueva persona para ver todos estos puntos, ya se le entregó todo lo que hemos hecho, los trabajos, los talleres, todo lo que se debe de cumplir, y lo único pendiente que teníamos nosotros era el refugio. Ya tenemos un refugio temporal, lo tenemos laborando desde septiembre del año pasado, entonces pues tenemos cubierto el 100 por ciento. Yo creo que nada más faltaban ciertos reportes que deberían entregar ciertas corporaciones municipales y por ahí también Fiscalía”, comentó la funcionaria.

Mencionó que desde hace más de cuatro meses no se han reunido con las autoridades responsables de dar atención a la Alerta de Género, que sufrió un cambio, y ahora está a cargo de Denisse Rivera Ramírez.

“De hecho siempre ha estado cubierto, pero ya depende de que nos digan del estatal, se han subido los reportes a plataforma como se nos estuvo indicando cada tres meses y ya sería cuestión de que ellas (Coordinación de la Alerta) nos informen cómo vamos, pero no hemos tenido ninguna respuesta, ni una reunión referente a esto que sí la hemos estado pidiendo. Con el estado no reuniones desde hace unos cuatro meses, se supone que dimos el último reporte hace tres meses. No hemos tenido una respuesta de cómo vamos ya en estos puntos”, dio a conocer Adame Güereca.

Por su parte, la titular del Instituto Estatal de la Mujer en Durango, Alejandra Terrones Ochoa, no descartó la posibilidad de que un municipio pudiera salir de la Alerta, al registrarse en otras entidades.

“Sí se puede ir levantando medidas, incluso por municipios tenemos el caso de otros estados como San Luis Potosí que han ido levantando algunas de las medidas, algunos municipios también y bueno sabemos que en esta región de La Laguna hay un gran compromiso”, dijo la funcionaria, quien destacó el programa que creó la Administración de Gómez Palacio llamada Hombres Aliados, que se ha replicado incluso en otras entidades.