Busca dejar huella con sus personajes

La actriz, Ligia Uriarte, ha comenzado a destacar en la actuación y lo ha hecho de una manera que le ha permitido crecer, sobre todo porque sus últimos personajes le han traído grandes retos.

Y es que en Amor dividido, ella encarnó a "Dulce" una joven con capacidades diferentes y ahora, en El Ángel de Aurora, es "Briana", una mujer que es atacada psicológica y verbalmente mente en su casa y que lucha contra más adversidades.

"Es muy triste lo que le pasa a 'Briana', ya que sufre violencia doméstica tremenda, lo que la lleva a carecer de amor propio. Su padre era muy cruel con ella y luego su madre, 'Patricia' (Rocío Verdejo) la controla, manipula y hasta la agrede físicamente.

"Es muy bonito que las personas que te digan que se identifican con tu personaje. Me gusta dejar un mensaje con los papeles que he realizado y en este caso espero que las personas que pasen por este tipo de abusos no se callen y alcen la voz", comentó a El Siglo de Torreón acerca de su rol, que a su vez la he dejado ciertas lecciones personales.

Desde los foros de Televisa, la entrevistada admitió que los personajes también enseñan a los actores a no cometer los errores que ejecutan en la ficción, a la vida real.

"Siempre es maravilloso aprenderle algo a los personajes. Recién imaginaba cómo llegas a decir 'esto es lo que tengo que aprender de mi rol', y creo que una forma de llevar a cabo ese objetivo es analizarlo y pensar, 'si tuviera que ir al psicólogo, ¿qué es lo que tendría que trabajar?' y entonces uno va comprendiendo lo que le está ocurriendo a cada personaje. Lo que vive 'Briana' ya lo trabajamos hace tiempo. Es lindo tomar algo dela ficción para mejorar algo en tu vida porque eso también te ayuda a crecer", explicó.

Externó la artista que se encuentra muy entusiasmada por el recibimiento que ha tenido El Ángel de Aurora, que ya se encuentra en sus últimas semanas de transmisiones a las 16:30 horas por Las Estrellas.

"En diciembre terminamos las grabaciones, pero la telenovela sigue al aire. Me encuentro feliz con los resultados. He disfrutado al máximo este proyecto que produce Roy Rojas y me ha dejado también grandes amigos".

En ese sentido, Ligia compartió que tanto el elenco como el equipo de producción formaron, "lazos increíbles".

"Les puede asegurar que creamos una súper familia. A Rocío ya la había conocido en el rodaje de una película. En cuanto a Roy Rojas, ya tenía el gusto de conocerlo, pues me dio clases en el Centro de Educación Artística de Televisa".