Brotan aguas negras en Villas San Agustín

Vecinos de la colonia Villas San Agustín de Torreón, reportaron un brote de aguas negras, que no solamente representa un riesgo a la salud de la población por los olores pestilentes, sino que también ha causado encharcamientos, y hasta daños en el pavimento.

La señora Teresa Trejo, dijo que el problema se localiza sobre la calle José Gorostiza, entre las vialidades Alfonso Reyes y Adela Ayala, cerca del Jardín de Niños "Lic. Miguel de la Madrid Hurtado" y la escuela primaria "Francisco I. Madero".

"Yo lo reporté desde el día nueve de enero, pero el problema ya tiene más tiempo, ya el agua lleva como cinco o seis calles hacia la barda de Viñedos, ya lleva mucho recorrido y las autoridades no nos hacen caso", comentó.

Mencionó que las fallas en el sistema de drenaje se reportaron al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) y que el folio es 202501140245, incluso, les ha mandado fotografías por las redes sociales oficiales.

La señora dijo que el pasado lunes acudió personal del organismo operador pero que colocaron cintas de precaución sobre una zona donde "se rompió un tubo, me tocó verlos, que no pudieron reparar porque se rompió el tubo y no traían para reparar el daño y por eso dejaron una cintilla y un agujero, ya son varios puntos de Villas San Agustín donde se está saliendo el drenaje. De hecho el mismo personal nos ha dicho que solicitemos un cárcamo, porque en temporada de lluvias siempre nos inundamos, ellos ya saben todos los problemas que tenemos".

Trejo pidió a las autoridades municipales que presten atención a esta problemática, pues hay niños y niñas que estudian en las citadas instituciones educativas y "que tienen que cruzar el agua para llegar a sus escuelas y son los más afectados".

Otra petición de los colonos es que se instalen boyas o bordos por el sector ya que hay automovilistas que circulan a exceso de velocidad y pueden ocasionar un accidente y poner en riesgo la vida de las personas.

Trejo comentó que este reporte lo hizo a la Dirección de Atención Ciudadana y que le dieron el folio 240712AGAC009-14.