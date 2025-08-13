Torreón Transporte público Obras Públicas Clima en La Laguna Paso Vial Villa Florida REGRESO A CLASES

Brindan plática sobre autismo

Se trabajó en estrategias para apoyar a personas con autismo.

Se trabajó en estrategias para apoyar a personas con autismo.

diana gonzález

La directora del Instituto Municipal para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad en Lerdo, Karimme Lizeth Caldera Cerón, acudió ayer martes al Hospital Infantil Universitario de la Facultad de Medicina de la UA de C, donde presentó una plática referente al Trastorno de Espectro Autista (TEA).

Esta charla, titulada "Autismo. Comprendiendo y Valorando la Diversidad", estuvo dirigida a 50 médicos y enfermeras, con el objetivo de exhortar al personal médico para hacer conciencia de cómo tratar y dar una mejor atención a las personas neurodivergentes.

La titular del Instituto de Discapacidad destacó que la instrucción del Presidente Municipal, Homero Martínez Cabrera, es elevar la calidad de vida de las personas con capacidades diferentes, por ello, a través de esta dependencia municipal se realizan diversas acciones colaborativas con centros de salud. En esta ocasión, se trabajó en estrategias efectivas para apoyar a las personas con autismo.

Asimismo, Karimme Caldera agradeció el recibimiento del Dr. Luis Peraza Martínez, Subdirector de Enseñanza Médica e Investigación, y del Dr. Cipriano Rodríguez Martínez. Subdirector Médico del Hospital.

Recordó que gracias al convenio que se mantiene con el hospital, el apoyo es bilateral, pues mientras la dependencia municipal imparte capacitaciones y pláticas para el personal médico, el nosocomio brinda atención a los lerdenses menores de edad con alguna discapacidad.


               
               


               

               
               

               
               
               



      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
