Brillan en Triatlón del Campestre Torreón

Durante la emocionante competencia en las calles cercanas al club torreonense, las transiciones para cambiar de disciplina fueron muy importantes en los tiempos finales.
odo un éxito resultó la edición 2025 del Triatlón del Campestre Torreón, que también incluyó la Carrera Atlética 5 K, celebrada en las instalaciones e inmediaciones del club deportivo.
En la modalidad Sprint, los juveniles Mauricio Herrera Gutiérrez y Natalia Zúñiga García, fueron los ganadores, en una competencia que inició con un clima nublado, que benefició a los deportistas participantes.
Mau del ABA TRI Team, realizó un tiempo total de una hora, 8 minutos y 43 segundos, producto de los 11 minutos, 3 segundos y 26 centésimas en la alberca, los 36 minutos, 15 segundos y 94 centésimas en la bicicleta, a pesar de sufrir una caída en la cuarta vuelta, cerrando con los 20 minutos y 45 segundos en la carrera, que tuvo como sede, los hoyos del 5 al 9 del campo de golf.
Además Herrera Gutiérrez, se apuntó la categoría 16-17 años. En la general, fue escoltado por José Pablo Ortuño González (1h09:24) del Swimbest, quien terminó segundo, así como de Víctor Berna Durán (1h09:58) del Team Barrera que fue tercero.
En las damas, Zúñiga (1h10:56) del Kaos Team y de 17 años de edad, fue acompañada en el pódium de triunfadoras por Mariana Batarse (1h11:06) y Leticia Rosales Bravo, con tiempo de una hora, 19 minutos y 26 segundos.
Respecto a la modalidad del Triatlón Corto, los tres primeros en la rama varonil fueron Carlo Eugenio González López (42:03), Fernando Ortuño González (43:04) y Miguel Castillo (44:01), mientras que en la femenil, Olga Gabriela Martínez Saavedra (43:53), Maricruz Alizé Zúñiga García (43:56) y Leidy Johana Montiel Meza (56:24).
LUCEN EN RELEVOS
Los relevos resultaron espectaculares, en la que los participantes dieron su máximo esfuerzo en cada una de las pruebas correspondientes, para dejar lo mejor ubicados posibles a sus compañeros.
El equipo conformado por Alejandro Teele, Hugo Olivier y Jared Serrano Rivera, se adjudicaron los máximos honores, sacándole más de cuatro minutos al relevo subcampeón en la competencia.
En la natación, Teele Abaroa cronometró 13 minutos y 43 segundos, mientras que Olivier hizo 34 minutos y 45 segundos, dejando al especialista en los 5 kilómetros, Serrano Rivera, para que cerrara con 14 minutos y 42 segundos, para una suma de una hora, 3 minutos y 55 segundos.
El representativo de Los Filosos, encabezado por Fernando Guijarro Martínez (1h07:46) fueron segundos, en tanto que el de Peloteros y Charros con Edgar Coronel Vergara (1h08:43) ocuparon la tercera posición.
En las categorías infantiles, los más rápidos en 12-13 años fueron Romina Salinas Méndez y Emiliano García, mientras que en 10-11 años, Brianna Herrera Lozano y Santiago León Antuna. En 8-9 años, los ganadores fueron Inés Arredondo Madero y Gonzalo Cepeda Alarcón. En cuanto a la de 7 años y menores, Constanza Rocha Serna y Dante González Medina.
LUCEN EN LA 5 K
También de manera paralela al Triatlón, se verificó la Carrera Atlética 5 K en el interior del club, en un circuito de 2.5 kilómetros, recorriendo de los hoyos 5 al 9 del campo de golf, teniendo los participantes un paisaje único.
En la rama varonil, Elías Pérez García de La Pandilla fue el ganador, al llegar a la META con un tiempo de 16 minutos, 42 segundos y 59 centésimas. En la primera vuelta, realizó un tiempo de 7:48, mientras que en la segunda de 8:12.
La segunda posición fue para José Alejandro Balderas Velasco de los Halcones, con registro de 18 minutos y 39 segundos, en tanto que el tercer puesto, fue ocupado por Ernesto Quiñones García (18:48).
Respecto a las damas, la prueba fue ganada por María José Bello (20:20) del Team Barrera, quien se hizo acompañar en el podium de triunfadoras por Laura Elisa Quintero Gallegos (22:36) de Bengalas y Rosa Elvira Hernández de Ama, Correr es mi Vida con 22 minutos y 53 segundos.