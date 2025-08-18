Brillan en Triatlón del Campestre Torreón

odo un éxito resultó la edición 2025 del Triatlón del Campestre Torreón, que también incluyó la Carrera Atlética 5 K, celebrada en las instalaciones e inmediaciones del club deportivo.

En la modalidad Sprint, los juveniles Mauricio Herrera Gutiérrez y Natalia Zúñiga García, fueron los ganadores, en una competencia que inició con un clima nublado, que benefició a los deportistas participantes.

Mau del ABA TRI Team, realizó un tiempo total de una hora, 8 minutos y 43 segundos, producto de los 11 minutos, 3 segundos y 26 centésimas en la alberca, los 36 minutos, 15 segundos y 94 centésimas en la bicicleta, a pesar de sufrir una caída en la cuarta vuelta, cerrando con los 20 minutos y 45 segundos en la carrera, que tuvo como sede, los hoyos del 5 al 9 del campo de golf.

Además Herrera Gutiérrez, se apuntó la categoría 16-17 años. En la general, fue escoltado por José Pablo Ortuño González (1h09:24) del Swimbest, quien terminó segundo, así como de Víctor Berna Durán (1h09:58) del Team Barrera que fue tercero.

En las damas, Zúñiga (1h10:56) del Kaos Team y de 17 años de edad, fue acompañada en el pódium de triunfadoras por Mariana Batarse (1h11:06) y Leticia Rosales Bravo, con tiempo de una hora, 19 minutos y 26 segundos.

Respecto a la modalidad del Triatlón Corto, los tres primeros en la rama varonil fueron Carlo Eugenio González López (42:03), Fernando Ortuño González (43:04) y Miguel Castillo (44:01), mientras que en la femenil, Olga Gabriela Martínez Saavedra (43:53), Maricruz Alizé Zúñiga García (43:56) y Leidy Johana Montiel Meza (56:24).

LUCEN EN RELEVOS

Los relevos resultaron espectaculares, en la que los participantes dieron su máximo esfuerzo en cada una de las pruebas correspondientes, para dejar lo mejor ubicados posibles a sus compañeros.

El equipo conformado por Alejandro Teele, Hugo Olivier y Jared Serrano Rivera, se adjudicaron los máximos honores, sacándole más de cuatro minutos al relevo subcampeón en la competencia.

En la natación, Teele Abaroa cronometró 13 minutos y 43 segundos, mientras que Olivier hizo 34 minutos y 45 segundos, dejando al especialista en los 5 kilómetros, Serrano Rivera, para que cerrara con 14 minutos y 42 segundos, para una suma de una hora, 3 minutos y 55 segundos.

El representativo de Los Filosos, encabezado por Fernando Guijarro Martínez (1h07:46) fueron segundos, en tanto que el de Peloteros y Charros con Edgar Coronel Vergara (1h08:43) ocuparon la tercera posición.

En las categorías infantiles, los más rápidos en 12-13 años fueron Romina Salinas Méndez y Emiliano García, mientras que en 10-11 años, Brianna Herrera Lozano y Santiago León Antuna. En 8-9 años, los ganadores fueron Inés Arredondo Madero y Gonzalo Cepeda Alarcón. En cuanto a la de 7 años y menores, Constanza Rocha Serna y Dante González Medina.

LUCEN EN LA 5 K

También de manera paralela al Triatlón, se verificó la Carrera Atlética 5 K en el interior del club, en un circuito de 2.5 kilómetros, recorriendo de los hoyos 5 al 9 del campo de golf, teniendo los participantes un paisaje único.

En la rama varonil, Elías Pérez García de La Pandilla fue el ganador, al llegar a la META con un tiempo de 16 minutos, 42 segundos y 59 centésimas. En la primera vuelta, realizó un tiempo de 7:48, mientras que en la segunda de 8:12.

La segunda posición fue para José Alejandro Balderas Velasco de los Halcones, con registro de 18 minutos y 39 segundos, en tanto que el tercer puesto, fue ocupado por Ernesto Quiñones García (18:48).

Respecto a las damas, la prueba fue ganada por María José Bello (20:20) del Team Barrera, quien se hizo acompañar en el podium de triunfadoras por Laura Elisa Quintero Gallegos (22:36) de Bengalas y Rosa Elvira Hernández de Ama, Correr es mi Vida con 22 minutos y 53 segundos.