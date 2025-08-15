Torreón Migrantes Regreso a clases Vialidad y Movilidad Urbana Violencia de género VIALIDAD

Brigada municipal lleva servicios al poniente de Torreón

FABIOLA P. CANEDO

Este viernes, la administración municipal de Torreón desplegó una nueva edición de la brigada “El alcalde y su equipo en tu colonia hacemos más”, llevando servicios, apoyos y atención directa a los vecinos del poniente de la ciudad. Colonias como Camilo Torres, J.R. Mijares, Morelos, Polvorera y Rinconada fueron beneficiadas con acciones que comenzaron desde inicios de semana.

En representación del alcalde Román Alberto Cepeda, el primer regidor Luis Jorge Cuerda Serna encabezó el evento, donde se entregaron aparatos de movilidad como sillas de ruedas, andadores y bastones a personas que los requerían.

El alcalde me pidió encabezar esta brigada debido a que tiene una reunión con el gobernador Manolo Jiménez, de la que sabemos que vienen cosas buenas para Torreón y para Coahuila”, expresó Cuerda.

El regidor destacó que esta es la brigada número 14, y que hasta el momento se han atendido 48 colonias en coordinación con el gobierno del estado.

Durante la jornada, se ofrecieron diversos servicios a la comunidad, como trámites de actas a bajo costo, entrega de kits de limpieza, atención médica general y visual, esterilización de mascotas, y vales para mastografías gratuitas. También se brindaron descuentos en el pago del Predial, aclaraciones en recibos de Simas, actividades culturales y deportivas, y atención directa a través del Módulo de Atención Ciudadana.


El diputado Felipe González Miranda agradeció al alcalde por mantener una política pública cercana a la ciudadanía, en sintonía con el enfoque del gobernador. También reconoció la labor de Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF Torreón, representada en esta ocasión por la directora general del organismo, Marlene Martínez Valdés.


Por parte de los vecinos, Blanca Esparza expresó su gratitud por la coordinación entre el gobierno del estado y el Municipio en favor de su comunidad.



               
               


               

               
               

               
               
               
