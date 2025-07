Boxeador Oscar Duarte se prepara para buscar un campeonato mundial

El boxeador avecindado en la Comarca Lagunera, Oscar “La Migraña” Duarte, aceleró preparación en la Unión Americana, para su próxima confrontación, manteniendo la ilusión de contender por un campeonato mundial.

Y es que el nacido en Parral, Chihuahua, peleará ante el norteamericano Kenneth Sims Jr.

(22-2-1, 8 KO’s) el próximo sábado 2 de agosto en el Credit Union 1 Arena de Chicago, Illinois, ciudad de origen del púgil de 31 años de edad.

Duarte (29-2-1, 23 KO’s), se prepara intensamente en la Robert García Boxing Academy (RGBA) en San Antonio, Texas, para su combate, con su entrenador lagunero Ulises Ruvalcaba, bajo la atenta mirada de su promotor, Memo Rocha.

El pleito debió celebrarse en noviembre del año pasado, como parte de la cartelera Latino Night de Golden Boy Promotions en Riad, Arabia Saudita, encabezada por la victoria unificatoria entre el mazatleco Gilberto “El Zurdo” Ramírez en peso Crucero sobre Chris Billam-Smith.

Sims Jr. tuvo que retirarse del combate original debido a una lesión de rodilla sufrida durante su preparación, apenas 10 días antes del evento. En su lugar, Duarte enfrentó al uzbeko Botirzhon Akhmedov y lo derrotó por decisión, mientras ambos volvieron a coincidir en la misma cartelera el pasado 15 de febrero.

La historia se repitió para Duarte, quien volvió a enfrentar un cambio de oponente cuando Regis Prograis, dos veces campeón mundial, se retiró por lesión en el hombro. Miguel Madueño (31-4, 28 KO’s) ocupó su lugar.

El adoptado por Torreón, lo detuvo en el séptimo asalto como parte de su proceso de recuperación tras el nocaut sufrido ante Ryan García en diciembre de 2023.

Sims, por su parte, venció a Akhmedov por decisión mayoritaria en 2022 y ha alternado entre divisiones de peso, incluyendo una clara victoria ante Kendo Castañeda en las 147 libras.

Ambos peleadores figuran en los rankings de la AMB, ocupando las posiciones #4 (Sims) y #5 (Duarte) respectivamente, mientras que el recién coronado campeón mundial Gary Antuanne Russell (18-1, 17 KOs) está en negociaciones para su defensa obligatoria contra el contendiente número uno, Andy Hiraoka (24-0, 19 KOs).

El mes pasado, Sims expresó su frustración tras recibir críticas por su retiro debido a lesión. Aclaró que su ausencia fue médica, no por falta de voluntad.

“Quiero esa pelea. No es algo personal, simplemente no me gusta la gente que habla en internet,” afirmó Sims.

“Teníamos fecha, pero sufrí bursitis en ambas rodillas. No podía caminar por un par de semanas, así que eso me frenó”.