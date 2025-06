Botas, corazón… y Haashville

Después de recorrer América Latina, Estados Unidos y Canadá llevando el nombre de México en alto, Ha*Ash vuelve a Torreón con su espectáculo más grande hasta ahora: Haashville.

El reencuentro con el público lagunero será este viernes 6 de junio en el Coliseo Centenario, donde las hermanas Hanna y Ashley prometen una noche inolvidable cargada de música, emociones y cercanía.

"Torreón ha sido parte de nuestra historia desde hace 23 años", comparte Hanna Nicole en entrevista exclusiva para El Siglo. "Regresar con una gira tan especial como Haashville nos llena de emoción".

La última vez que pisaron tierra lagunera fue en julio de 2024, cuando presentaron su tour Mi Salida Contigo en el Palenque de Gómez Palacio. Ahora, con una producción completamente renovada y una energía distinta, buscan reconectar con una región que siempre las ha recibido con el corazón abierto.

UN VIAJE AL UNIVERSO HAASHVILLE

El concepto de Haashville nace para celebrar sus ocho discos y 23 años de carrera. "Esta gira tiene una producción aún más grande que las anteriores. Es increíble ver cómo los fans se meten de lleno al mundo Haashville, llegan con botas vaqueras, sombreros, chamarras, y viven una experiencia completa", señala Hanna.

Las historias que conforman el repertorio de la gira están profundamente marcadas por el desamor. "Siempre decimos que la mayoría de los asistentes vienen listos para desahogarse. Solo hay tres canciones de amor en el show, pero es hermoso ver incluso a parejas cantando con intensidad", cuenta entre risas. "Ashley está soltera, entonces está muy inspirada en los temas de desamor y eso se contagia al público".

Ha*Ash ha sido un referente de fortaleza y sororidad femenina, algo que se refleja no solo en su música, sino en la actitud de sus fans.

"Más allá del mensaje, queremos ser un ejemplo. Somos dos mujeres independientes, perseverantes, trabajadoras y soñadoras. Llorar por un desamor no es debilidad, es fortaleza. Abrazar eso te permite avanzar y saber que mereces algo mejor. Siempre decimos que a veces es mejor estar sola que mal acompañada", expresa con firmeza.

UNA MAMÁ SOBRE EL ESCENARIO

Hanna también comparte cómo la maternidad ha influido en su vida artística. "Ser mamá me encanta. Hoy todo lo que hago es para mi hija. Me emociona que pueda acompañarme, que vea a su mamá trabajando, cantando, viajando… Quiero que sepa que no hay sueño demasiado grande para ella. Si algún día decide ser madre y también quiere trabajar, que sepa que sí se puede".

El público de La Laguna ha sabido dejar huella en Ha-Ash. La cantante recuerda con cariño cómo en su pasada visita, los asistentes le cantaron las mañanitas. "Nuestros fans siempre encuentran la manera de hacernos sonreír, de hacernos sentir parte de ellos. Eso no se olvida".

Finalmente, Hanna adelantó que el concierto del 6 de junio promete ser distinto a todo lo que han hecho antes: "Esta es la gira más ambiciosa que hemos hecho. Si ya fueron a la anterior, esta es totalmente distinta. Queremos que vayan a pasarla bien, que se diviertan y que vivan el universo Haashville con nosotras".