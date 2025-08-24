Bomberos sofocan incendio en vivienda abandonada de Rincón de la Joya

La mañana de este domingo se registró un siniestro que movilizó a los cuerpos de emergencia en la colonia Rincón de la Joya, luego de que vecinos reportaran que un domicilio se encontraba envuelto en llamas.

El aviso se recibió poco después de las 11:00 horas a través del sistema de emergencias 911, donde un ciudadano informó que una casa situada entre la avenida del Canal y el Circuito del Jade ardía en su interior. El testigo aclaró que en el momento del incidente no había personas dentro del inmueble, lo que permitió a los cuerpos de rescate actuar con mayor rapidez.

Una máquina de ataque rápido del Heroico Cuerpo de Bomberos acudió al sitio y confirmó que se trataba de una vivienda en aparente estado de abandono. Al inspeccionar el interior, los elementos localizaron que lo que se consumía eran principalmente ropa diversa, muebles viejos, basura acumulada y un sillón, lo cual generaba abundante humo.

Los bomberos procedieron a desplegar una línea de agua a presión para sofocar las llamas, logrando controlarlas en pocos minutos hasta dejar el lugar completamente seguro. No se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.

Hasta el momento se desconocen las causas exactas que originaron el incendio, aunque las autoridades no descartan que el abandono de la vivienda y la acumulación de desechos en su interior pudieran haber contribuido a que el fuego se propagara rápidamente.