Bomberos mexicanos se certifican en EEUU vía Programa Mayday

ISABEL AMPUDIA

Saltillo, Coah.- Durante una semana, 18 elementos de distintas corporaciones de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas recibieron la Certificación "NFPA 1407, Equipos de Intervención Rápida" en la Davidson Dave Community College en la ciudad de Thomasville, NC, USA

El estandar NFPA 1407, detalla la capacitación necesaria para los miembros del RIC(Equipo de Intervención Rápida), incluidas las evoluciones individuales y en equipo, garantizando que estén equipados para manejar diversos escenarios de rescate.

Esta clase es obligatoria para todos los bomberos activos en los Estados Unidos de América; y en este caso, la certificación fue impartida por jefes, capitanes y bomberos activos.

Cabe destacar que el Programa Mayday México, institución dedicada a profesionalizar Bomberos en todo México, logró que esta certificación se otorgará en habla hispana y tuviera un valor curricular, siendo ya 5 años consecutivos que trabajan en esta ciudad hermana.

Asimismo, el PMM obtuvo la donación de equipos de respiración autónoma, mismos que fueron asignados a cada participante para que se puedan sumar a su equipo de protección personal durante sus intervenciones en México.


En esta edición participaron elementos de


Protección Civil Tamaulipas, Protección Civil Nuevo León, Protección Civil García, Nuevo León; Protección Civil Monterrey, Nuevo León; Metrorrey, Bomberos SIGE, Bomberos GRATEKSA, así como Bomberos Saltillo.


Durante su estancia en los Estados Unidos, los elementos acudieron a dos cenas en su honor, la primera se realizo en las instalaciones de Bethany Fire Department y la segunda fue en la casa del Bombero de Lexington, Efrain Gerardo y su familia.


Para finalizar la semana de aprendizaje, se trasladaron a la ciudad de Raleigh, NC, donde participaron en la SAFE (South Atlantic Fire Expo), convención que reúne a bomberos de toda la costa este de los Estados Unidos.


Con esto se cumple el objetivo primordial del Programa Mayday, que es profesionalizar a los bomberos con certificaciones, y sobre todo una experiencia positiva de cambio.






               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx