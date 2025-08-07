Policiaca INCENDIOS FALLECIMIENTOS ACCIDENTES VIALES SEGURIDAD Robos

Bomberos controlan incendio en vivienda de Campestre La Rosita

Las autoridades aún desconocen las causas que originaron el incendio

EL SIGLO DE TORREÓN

Incendio consume vivienda en la colonia Campestre La Rosita de Torreón, autoridades no reportaron lesionados.

La tarde del jueves elementos del cuerpo de Bomberos acudieron al reporte de un incendio en un domicilio ubicado en Callejón del Perdón número 305, esquina con Paseo de la Diligencia, en la colonia Campestre La Rosita.

Al llegar los bomberos en la máquina de ataque rápido número 09, junto con el camión cisterna número 36 de las estaciones Sur y Central, encontraron la vivienda envuelta en llamas.

El fuego afectó principalmente la planta alta del domicilio, donde se dañaron dos recámaras completas, así como la planta baja, donde se perdieron aparatos electrónicos e instrumentos musicales.

Los bomberos trabajaron en el lugar con apoyo adicional de la máquina de ataque rápido número 29 y el camión cisterna número 36 para controlar y extinguir el incendio en su totalidad. También estuvieron presentes elementos de la unidad de Protección Civil y agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.


Al momento que inició el fuego los propietarios de la casa se encontraban en el lugar pero lograron salir a tiempo y no resultaron lesionados.


Las autoridades aún desconocen las causas que originaron el incendio y continúan con las investigaciones correspondientes.



               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: incendios casa colonia Campestre La Rosita Torreón

               


