Bomberos atienden incendio en la colonia San Isidro de Lerdo

Durante la tarde del pasado miércoles 20 de agosto del año en curso se registró un incendio en un domicilio de la colonia San Isidro de Ciudad Lerdo.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Prolongación Gómez Palacio y Vicente Maciel de dicho sector habitacional.

El fuego consumió un jacal de madera y lámina aledaño a una finca, así como una gran cantidad de basura acumulada y maleza.

Fue por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911, que se solicitó la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad.

El personal del departamento de Bomberos y Protección Civil, arribó al lugar a bordo de una máquina de ataque rápido y comenzó a combatir las llamas con chorros de agua desde distintos frentes.

El fuego se concentró en un cuarto aledaño a una vivienda de adobe y en el patio, donde había almacenada madera y otros objetos de valor.

No se reportaron personas lesionadas de gravedad o intoxicadas por el humo, ya que presuntamente el lugar se encuentra abandonado.

Después de varios minutos de intensas labores, se logró sofocar el incendio en su totalidad y se evitó que se extendiera a las casas aledañas.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, también se movilizaron al sitio para brindar apoyo y resguardarlo al zona mientras los Bomberos realizaban su labor.

No se dieron a conocer cuáles fueron las causas del siniestro, ya que hasta el momento se desconocen.

Finalmente, el servicio se dio por concluido y las corporaciones presentes se retiraron del lugar sin alguna otra novedad.