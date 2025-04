Boletos de Dua Lipa a precios accesibles, ¿Cuántos artistas cobran más que ella?

El día de hoy comenzó la preventa fans para los conciertos de Dua Lipa en la Ciudad de México, y la gran sorpresa de todos fue cuando se dieron a conocer los precios de los boletos.

Desde hace unos años los entradas de conciertos han tenido un costo elevado, algo que ha molestado a muchos fanáticos, es por esto que los costos para ver a Dua Lipa han sorprendido mucho a los mexicanos ya que nadie esperaba ver precios por debajo de los 5 mil pesos.

Conciertos como los de Madonna y Taylor Swift superaron los 15,000 pesos mexicanos, mientras que Blackpink alcanzó hasta 35,000. Estos eventos en México han mostrado una gran demanda, acompañada de precios considerablemente altos.

Los precios en concierto

En 2025, México ha sido escenario de grandes conciertos. Linkin Park regresó tras años de ausencia con su nuevo álbum From Zero, ofreciendo shows en CDMX, Guadalajara y Monterrey, con boletos de $1,073.50 a $4,367.50 pesos. En contraste, el dúo Twenty One Pilots presentó su espectáculo en el Estadio GNP Seguros, con entradas entre $707.50 y $3,025.50 pesos.

Finalmente, Lady Gaga emocionó con su retorno después de una década, presentando Mayhem en CDMX. Los boletos oscilaron entre $1,205.25 y $11,392.35 pesos, mostrando un notable aumento respecto a su última visita, reflejando la alta demanda por estos eventos.

La inflación, aumento constante de precios y pérdida de poder adquisitivo, afecta directamente la economía en México y sectores como el entretenimiento. Según el INEGI, la inflación anual en diciembre de 2024 fue de 4.21 %, impactando bienes y servicios, incluidos los conciertos.

Los costos de producción suben debido a mayores precios en renta de equipos, sueldos y logística. Los venues, como el Auditorio Nacional, también ajustan tarifas, mientras transporte y combustible incrementan gastos. Estas alzas llevan a las empresas a trasladar los costos al consumidor, encareciendo los boletos y complicando el acceso a espectáculos musicales.