Bobby Pulido cierra una etapa de su vida

Todo inicio tiene un fin y eso lo sabe Bobby Pulido.

El cantante ha demostrado que su música ha permanecido a través de generaciones. Tres décadas de carrera avalan su éxito, y hoy, con su adiós de los escenarios, él busca estar más presente que nunca en los corazones de sus fans.

Bobby Pulido & Friends una tuya y una mía, es tan solo un cachito de su legado musical.

De acuerdo con un comunicado, es una celebración de júbilo por saber que lo que hizo en su carrera, dio sus frutos.

"Es un 'gracias' al público, que al día de hoy canta sus canciones y asiste a sus conciertos. Es una fiesta que da paso a otra etapa en la vida de Bobby, misma que abraza con el mismo entusiasmo con el que arrancó su carrera como cantante", dice la misiva.

Después de haber disfrutado del primer volumen lanzado el 30 de mayo, ahora Bobby deleita a su público con la segunda parte de un proyecto grabado en Monterrey, Nuevo León. Al igual que el anterior, este volumen 2 de Bobby Pulido & Friends una tuya y una mía, fue producido por José Luis Cornejo y el mismo Bobby.

El Plan, Jennifer Peña, Kevin Aguilar, Los Rojos, Guardianes del Amor, David Olivarez, Los Socios del Ritmo y Kinky, son los artistas que ahora forman parte de este material compuesto por 16 canciones que siguen la misma línea de incluir un éxito de Bobby y uno más del artista invitado.

La rosa, Vive, Te voy a amar, Móntame, Qué más te puedo dar, Para que baile mi pueblo, Cumbia vallenata y Otra como tú, son los éxitos de Pulido que se suman a los temas que han dejado huella en las voces de sus invitados, como Para ti con amor (El Plan), Abrázame y bésame (Jennifer Peña), Ya lo sé que tú te vas (Kevin Aguilar), Nada de nada (Los Rojos), Y te lo pido (David Olivarez), Amor se escribe con llanto (Guardianes del amor), A dónde van los muertos (Kinky) y Llorar (Los Socios del Ritmo).

Por otro lado, y no conforme con este lanzamiento, Bobby celebrará por la puerta grande este cierre de su carrera con un magno concierto en el Auditorio Nacional hoy, sábado 9 de agosto.