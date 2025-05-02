Bobby Larios dice que 'las mujeres de La Laguna son bellísimas'

El actor y ahora exparticipante de MasterChef: Celebrity, Bobby Larios, no olvida la Comarca Lagunera por diversas razones que compartió en exclusiva con El Siglo de Torreón.

"Fui en algunas ocasiones a la Comarca con el show de Solo para mujeres hace ya bastantes años, pero guardo recuerdos muy hermosos de allá de con ustedes.

"Y con todo respeto les digo que las mujeres de la Comarca Lagunera son bellísimas, y los compadres laguneros son bien buena onda. Espero volver pronto y disfrutar también de su rica gastronomía", mencionó.

Larios habló con esta casa editora a propósito de su salida ocurrida el pasado domingo, la cual, según consideró, fue injusta de alguna manera, pero no pudo negar que fue una gran experiencia su paso por tal proyecto.

"Era algo que no imaginaba, yo veía MasterChef México y nunca pensé que me fueran a invitar. Cuando me hablaron para proponerme participar, ni lo pensé. Les dije que 'sí' de inmediato", relató entusiasmado.

Entregó su mandil negro Larios porque su platillo llamado "Volver a empezar" (Cuyos hongos no se cocieron bien), no fue del agrado de los chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena, algo que a unos días de su salida se le hace injusto.

"Hay una confusión grande, ya que íbamos trabajando bien. Traté de hacer cosas que le dieran un valor a la gastronomía porque algunos compañeros realizaban platillos muy sencillos y continúan en la contienda. Hubo una cosa con ellos (Los chefs) que no me gustó y aclaro que no me quejo, pues estoy agradecido con Azteca y Endemol".

El programa del 27 de abril estuvo lleno de tensión, tan es así que Bobby tuvo un enfrentamiento con Téllez, el cual abordó en la charla con El Siglo. Ella le expresó, de acuerdo con su criterio, que él no sabía laborar en equipo.

"Hay celebridades como Gaby Rivero, Ofelia Medina o Anabel Ferreira y como que luego a los jueces se les olvidaba eso y hay que respetarlos, al igual a que ellos también merecen un respeto por su gran labor gastronómica. Zahie le contestó feo a Plutarco y regañó a Luis Fernando Peña y luego vino conmigo a decirme que no trabajaría conmigo, si coincidiéramos en un restaurante, por eso le dije que igual que yo no laboraría a su lado nunca".

Del otro lado de la balanza, el actor expresó que hizo muy buenos amigos en MasterChef: Celebrity Generaciones.

"Memo Ríos es un tipazo. Me dio gusto ver a la maestra Ofelia Medina. Con Bárbara Torres ya había trabajado en La Familia Peluche. Hice amistad con las nuevas generaciones como el Polinesio", explicó vía telefónica.

Bobby Larios expresó que a él le encanta cocinar y seguido comparte la elaboración de sus platillos por medio de transmisiones en vivo en sus redes sociales. Reveló que a él le agrada lo dulce, en especial los pasteles o helados.

"A diario me conecto en redes. Hago recetas con la gente. Me preguntan y siempre les respondo las dudas de los platillos que elaboro. Disfruto esta actividad al máximo porque me permite interactuar con mis seguidores. Luego te topas a fans de muchas partes del mundo".

Por último, el artista comentó que tras su salida de MasterChef Celebrity analiza otras propuestas de trabajo.

"Tengo varias cosas pendientes. Tengo una oficina en México y otra en Estados Unidos. La audiencia me pide mucho que vaya a la Casa de los Famosos, pero ya veremos qué pasa", manifestó.