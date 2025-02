Bloquean vialidad por rezago en credenciales de discapacidad en Gómez Palacio por déficit de especialistas

Debido al rezago que existe en la expedición de credenciales para personas con discapacidad, por la falta de especialistas, un grupo de personas “armaron” un bloqueo, frente al edificio del Centro de Rehabilitación de Educación Especial (CREE), en el municipio de Gómez Palacio.

Fue al medio día de este viernes que los padres de niños con discapacidad y adultos que también necesitan el documento, llegaron primero a las oficinas para exigir una respuesta, pero luego decidieron cerrar la circulación de la avenida Morelos, en la colonia Nuevo Refugio.

El presidente del consejo estatal para el desarrollo de personas con discapacidad, Fernando García de la Vega, declaró que, tienen mucho tiempo sin un neurólogo que dictamine a los pequeños que presentan autismo u otro tipo de discapacidad intelectual y la “solución” que les dieron fue enviar a un especialista del CREE Durango, el cual incluso acudió hoy viernes, pero solo se les dijo que atendería a 10 personas, pero no se sabe si regresará para ir sacando las citas que están rezagadas.

¿Cuáles son las quejas de los afectados?

“No tenemos en el CREE de Gómez Palacio un neurólogo, acaban de mandar de la ciudad de Durango, uno y llegó ahorita a las diez, once de la mañana y nos dice que nada más va a atender a 10 personas, pero hay un rezago en la emisión de personas con discapacidad, porque no hay un neurólogo que dictamine la discapacidad del autismo. Tienen años sin este especialista y necesitamos uno de base”.

El entrevistado insistió en que es urgente que se cubran las plazas de los especialistas que se necesitan, ya que incluso en la capital del Estado se cuenta con o médicos para atender a los pacientes que acuden al Centro, en el de Gómez Palacio se tienen carencias, pese a que se supone hay un presupuesto asignado para el rubro de salud y se debe contar con los médicos.

Ante esa situación, repitió hay personas que tienen meses o años esperando tramitar la credencial para inscribirse a la Pensión para Personas con Discapacidad, la cual reciben de cero a 29 años, incluso también cuestionó que se les mintiendo, ya que mientras en el DIF Estatal se asegura que se está depositando el recurso que le toca al Estado, que forma parte de convenio que se estableció con la Secretaria del Bienestar para ampliar la cobertura de ese programa y que lo reciban personas de hasta 64 años, afirmó que en la delegación de la dependencia federal no hay tal convenio.

“Es un programa que reciben de cero a 29, pero después de los 30 años a los 64, el gobernador aún no firma el convenio y tenemos la palabra de la señora Marisol (presidenta del DIF estatal) de que están depositando el dinero que necesitamos para arrancar el programa y yo ya hable con el delegado del Bienestar y no es cierto, no han depositado nada”.

Fernando García de la Vega, dijo que para darse una idea en el rezago que se tiene en la expedición de las credenciales para personas con discapacidad, de acuerdo al DIF Durango, hay 100 mil personas con alguna discapacidad, de las cuales alrededor de 30 mil corresponden a la Región Laguna y de todo el universo, únicamente 5 mil personas en todo el estado cuenta con su identificación.

“Mientras no tengamos el número de médicos que hay en la ciudad de Durango y son ocho, aquí no vamos a poder hacer nada. Necesitamos uno o dos neurólogos para Gómez Palacio. Nosotros queremos que se nos den citas ya, pero directo con el neurólogo, si los padres de familia tenemos ya toda su documentación, su expediente y dictámenes médicos, todavía quieren hacer un proceso con psicólogos y de pruebas, cuando es tan evidente la discapacidad”.

Después de cierto tiempo decidieron levantar el bloqueo, pero amagaron con regresar las veces que sean necesarias o bien cerrar la circulación en otras vialidades importantes, hasta obtener respuesta.