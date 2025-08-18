Manifestantes bloquean periférico de Torreón por falta de agua

Vecinos de las colonias El Secreto I y Arboledas bloquearon la circulación del periférico de Torreón, a la altura de la avenida Juárez en dirección de sur a norte o de esta ciudad hacia Gómez Palacio, debido a que llevan varias semanas sin agua en sus casas.

Los inconformes llevaron cartulinas en las que expresaron su inconformidad por la falta de atención, que según dijeron, habían tenido por parte del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) de esta ciudad, ya que habían reportado la problemática sin tener ningún resultado.

Por ese motivo, iniciaron con un cierre parcial sobre el cuerpo lateral, pero conforme avanzaron los minutos se sumaron otras personas y decidieron impedir la circulación también por el cuerpo central, por lo que ya elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad acudieron para tratar de auxiliar a los automovilistas que transitan por el área.

Señalaron que han tenido serios problemas de escasez en gran parte de las viviendas, de manera que han tenido que contratar pipas por su cuenta y en algunos casos, han pedido el apoyo a los vecinos menos afectados para que les llenen cubetas y cubrir las necesidades más urgentes.

Al lugar acudieron personal de Atención Ciudadana y del área técnica del organismo operador, a quienes los colonos plantearon sus inconformidades.

Durante el tiempo que se mantuvo la protesta se reportaron algunos percances de tráfico, debido a que los conductores intentaban maniobrar para tomar vías alternas, lo que aumentó la congestión vehicular.

El periférico permaneció prácticamente colapsado hasta pasadas las 20:30 horas, cuando los inconformes liberaron la circulación tras llegar a un acuerdo con autoridades del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS).

Gaspar Vitera López, vocero de los vecinos, informó que en la reunión con el director del organismo, Juan Escalante, se firmó una minuta en la que se establecieron compromisos concretos para atender la problemática.

“Ya llegamos a un acuerdo con el director de SIMAS y lo plasmamos en una minuta; el viernes nos vamos a reunir para ver si cumplen con los acuerdos”, señaló.

El representante explicó que uno de los principales puntos pactados fue el suministro gratuito de agua mediante pipas, ya que en semanas anteriores se estuvo cobrando a los vecinos hasta 400 pesos por cada abastecimiento.

Añadió que, en caso de que los compromisos no se cumplan en tiempo y forma, los habitantes no descartan volver a bloquear la vialidad, pero esta vez con una mayor participación.

“Si no cumplen con la minuta vamos a volver a bloquear, pero con más gente”, advirtió Vitera López, al precisar que en la manifestación de este lunes participaron cerca de un centenar de vecinos.

Los habitantes señalaron que han soportado una situación crítica, pues el suministro de agua es irregular y en algunas viviendas llevan semanas sin recibir el líquido, lo que ha generado malestar y dificultades para sus actividades cotidianas.

Finalmente, tras el acuerdo alcanzado, los colonos se retiraron del lugar, permitiendo que la circulación sobre el periférico se normalizara gradualmente alrededor de las 20:30 horas.