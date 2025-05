Bloquean carretera y se manifiestan en presidencia de San Pedro por falta de agua

Con manifestaciones ciudadanos de San Pedro exigen agua potable, ya que dicen es crítica la situación que enfrentan desde hace mucho tiempo, principalmente cuando se registra el extremo calor.

Las protestas fueron en el edificio municipal y un bloqueo en la carretera Torreón- San Pedro, a la altura del ejido San Agustín.

El nutrido grupo de habitantes de ejidos y colonias se aglomeraron en la Presidencia Municipal al grito de; ¡Agua, agua! La convocatoria para la manifestación la hizo el regidor independiente Julio Corpús, a través de las redes sociales.

El contingente tuvo acceso al edificio municipal, hacía la escalera que conduce al despacho de la alcaldesa, Brenda Cecilia Guereca Hernández, pero previamente el regidor manifestó a los presentes que acudían para exigir un derecho que por ley les corresponde como ciudadanos, el contar con agua.

Dijo que las personas tenían miedo a manifestarse debido ser hostigados e intimidados por las lideresas del partido en el poder en las colonias y ejidos, además que afirmó que algunos han externado la problemática a compañeros del Cabildo, sin que se tenga respuesta, por eso como el regidor que representa a los ciudadanos los exhortó a participar en la protesta.

“El agua es vital y debe ser de todo, por que aquí los únicos que están ganado son los de las pipas, el que tiene dinero tiene agua y el que no tiene dinero no tiene agua, eso no es ser pueblo, si ella no va a servir con lo que se comprometió, hay que quitarla. El agua es prioridad para todos, tengan dinero o no tengan dinero, no se le deben negar a nadie”, dijo una mujer la cual fue secundada por el resto, pues gritaban ¡Fuera, fuera, fuera!