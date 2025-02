Blackpink confirma las fechas de su gira mundial, ¿vendrán a México?

El grupo surcoreano había emocionado a sus fanáticos al anunciar que realizarían una gira este 2025, sin embargo, el día de hoy anunciaron las ciudades y fechas en las que se presentarán.

¿México está incluido?

Aunque México no aparece entre las primeras fechas anunciadas, el grupo incluyó la frase "y más" en su publicación oficial, lo que sugiere que nuevas fechas podrían ser agregadas más adelante, posiblemente en México y otros países de Latinoamérica. Esto mantiene viva la esperanza de que las intérpretes de How You Like That regresen a territorio mexicano.

En su última visita a México, Blackpink rompió récords de asistencia y se consolidó como una de las agrupaciones favoritas del público latinoamericano, por lo que sería lógico incluir al país en esta nueva etapa de su gira.

Por ahora, habrá que esperar a futuros anuncios que podrían confirmar si el K-pop brillará nuevamente en suelo mexicano este 2025.