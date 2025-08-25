Espectáculos Entrevistas La casa de los famosos méxico Famosos Series

Big Time Rush regresará a México en 2026

A través de redes sociales se anunció que Big Time Rush regresará a México en 2026 como parte de su nueva gira, donde estarán interpretando cada una de las canciones escuchadas en los episodios del programa de Nickelodeon.

Los Rushers han demostrado su emoción a través de memes y mensajes de apoyo hacia la boy band. Además, en esta ocasión otros dos actores de la serie se subirán al escenario junto a Carlos, Kendall, James y Logan.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Big Time Rush en México?

Para sorpresa de los fans, el grupo tendrá 2 presentaciones en diferentes estados de la República Mexicana y una en la Ciudad de México (CDMX). Las fechas y los lugares donde se presentará Big Time Rush serán:

    

  • 17 de febrero en Auditorio Telmex, Guadalajara, Jalisco
    • 

  • 19 de febrero en Auditorio Banamex, Monterrey, Nuevo León
    • 

  • 21 de febrero en Palacio de los Deportes, CDMX
    • 



¿Cuándo es la preventa de Big Time Rush?


De acuerdo con el anuncio en redes sociales, la preventa Banamex se llevará a cabo el próximo jueves 28 de agosto a partir de las 11:00 de la mañana. Los fans podrán comprar sus boletos a través de las taquillas de los inmuebles y en Ticketmaster.


Miembros del club de fans de Big Time Rush podrán adquirir sus boletos VIP a partir del miércoles 27 de agosto, donde tendrán la oportunidad de conocer a Kendall Schmidt, Logan Henderson, James Maslow y Carlos Pena Jr.


¿Qué invitados especiales habrá en el show?


En esta ocasión, durante la gira llamada "Big Time Rush in Real Life Worldwide", el grupo estará tocando todas las canciones escuchadas en la serie de Nickelodeon. Por este motivo traerán a Katelyn Tarver, quien interpretó a Jo, a la loca novia de Kendall, y a Stephen Kramer Glickman, quien dio vida al amargado productor musical Gustavo Rocque.


Los fans podrán revivir esa sensación nostálgica de la serie de televisión de Nickelodeon a través de canciones como:


"Till I forget about you"


"Boyfriend"


"City Is Ours"


"Windows Down"


"Halfway There"


"Confetti Falling"


"Count On You"


"Cover Girl"


"Elevate"


"Any Kind of Guy"


Big Time Rush promete dar un concierto lleno de nostalgia como en sus anteriores giras, donde han agotado entradas en recintos de todo el mundo, incluido el Madison Garden de Nueva York.


               
               


               

               
               

               
               
               
