Bienestar advierte que aún no se realiza el pago de las pensiones

La Coordinación de Programas de Bienestar de Torreón anuncia que aún no hay un calendario para el pago de las pensiones para Adultos Mayores ni Personas con Discapacidad, por lo que pide esperar y sobre todo, informarse por los canales oficiales para no generar molestias ni traslados innecesarios a las sucursales del banco pues aún no se ha iniciado con la dispersión del recurso.

Karla Zamora, coordinadora de los Programas, informó que s e han detectado largas filas en las diferentes sucursales bancaria de Bienestar de la zona que se atiende en la región Laguna , pese a que aún no se ha hecho el anuncio oficial como se hace en cada pago de las pensiones para este grupo de personas.

Y es que a través de redes sociales como el propio WhatsApp comenzó a circular un calendario de pago, en el que se anunciaba que el pago correspondiente al bimestre mayo- junio arrancaba el viernes 2 de mayo con las personas cuyo primer apellido iniciaba con la letra A y que la dispersión concluía hasta el 27 de mayo con las personas cuyo primer apellido iniciaba con las letras W, X, Y , Z.

Dicho calendario es falso, aseguró la coordinadora de los programas de Bienestar, por lo que una vez más insistió a la ciudadanía a no caer en engaños, pues además de generar molestia, genera gastos sobre todo de las personas que se trasladan de zonas alejadas con la esperanza de regresar con su recurso a casa.

Zamora, comentó que la dispersión podría iniciar este miércoles 7 de mayo, sin embargo, pidió a la ciudadanía estar atenta a los anuncios que se publiquen en su página oficial en Facebook , en donde se dará la fecha exacta del arranque del calendario.

Aunque también, pidió a los beneficiarios y a los familiares que los apoyan, a que descarguen la aplicación del Banco del Bienestar para los teléfonos celulares, para que tengan la certeza de que el depósito ya se encuentra en su tarjeta, así como los movimientos que se han hecho, o bien, también marcar al 800 900 2000, seleccionar la opción 1 y seguir todas las instrucciones para conocer el saldo de su tarjeta.

Con estas alternativas, los adultos ya no tendrán que desplazarse hasta las sucursales para saber si tiene o no su recurso, sino hasta tener la certeza.