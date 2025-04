Betzabé no se registró a tiempo para Debate Electoral: IEPC

La candidata de Morena-PT-PVEM (Coalición Sigamos Haciendo Historia) a la Alcaldía de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, notificó su aceptación al Debate Electoral organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Estado de Durango (IEPC) pero lo hizo fuera de la fecha límite, razón por la cual la Comisión Temporal de Debates determinó su solicitud como improcedente.

Fue el 15 de abril que la Presidencia de la Comisión Temporal de Debates del IEPC envió el oficio No. IEPC/CTD/ESR/047/2025 a la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, María de Lourdes García Gaitán y al representante propietario de Morena, Víctor Antonio Ibarra Flores, a efecto de invitar a sus respectivas candidaturas propietarias a las presidencias municipales de los ayuntamientos de Durango, Gómez Palacio y Lerdo, a participar en los debates electorales que organizó el IEPC para lo cual se les otorgó un plazo de tres días naturales para dar respuesta a la invitación haciendo mención que en el caso de no recibir la aceptación dentro del plazo reglamentario se consideraría su no aceptación a participar en estos ejercicios democráticos.

El término venció el 18 de abril a las 23:59 horas y únicamente en los casos de los partidos políticos Morena y Villista no hubo aceptación expresa para participar en el debate correspondiente del municipio de Gómez Palacio. Los candidatos de la Coalición Sigamos Haciendo Historia a las Presidencias Municipales de Durango, capital, y de Lerdo, Dr. José Ramón Enríquez y Flora Leal Mendez, respectivamente, sí respondieron a tiempo la invitación al Debate Electoral.

El 19 de abril la Comisión Temporal de Debates celebró una reunión de trabajo para informar de las aceptaciones a debatir recibidas y se realizaron los sorteos de posiciones en el escenario y turnos de participación en las rondas, además se definieron los temas abordar.

Fue el 20 de abril que Betzabé Martínez presentó la solicitud mediante la cual pide ser incluida en el debate:

“Es mi deseo participar en este ejercicio ciudadano por lo que acudo, ante esta Comisión Temporal de Debates, mi solicitud de adición al debate o debates que tengan a bien realizarse para los candidatos a la Presidencia Municipal de Gómez Palacio en el sentido de que es de mi interés dar a conocer mis propuestas, aprovechando la difusión de las mismas, ejercer mi derecho a la libertad de expresión durante la confrontación de ideas pero sobre todo recibir un trato igualitario sobre los demás candidatos”.

No obstante, la Comisión Temporal de Debates determinó que la petición resultó extemporánea e improcedente a participar en el debate electoral entre las personas candidatas propietarias a la Presidencia Municipal de Gómez Palacio a celebrarse el próximo 8 de mayo dado que el plazo para manifestar su aceptación concluyó el 18 de abril del 2025 de las 23:59 horas.

El oficio mediante el cual se transcribe este dictamen es de este 22 de abril y la decisión fue por votación unánime de los consejeros electorales Ernesto Saucedo Ruiz, María Cristina de Guadalupe Campos Zavala y David Alonso Arámbula Quiñones ante el secretario técnico, Felipe Correa Muro.

Los debates tienen por objeto proporcionar la sociedad la difusión y confrontación de las ideas programas y plataformas electorales de los candidatos, por lo que en su celebración asegura el más amplio ejercicio de la libertad de expresión garantizando condiciones de equidad en el formato y trato igualitario.

¿Qué dice la Ley?

El Artículo 88, Numeral 1, fracción 29 de la ley local, señala como atribución del Consejo General organizar los debates en los términos señalados en la Ley General. No obstante, los Artículos 13 fracciones 10 y 29 de los Lineamientos establecen que la Comisión Temporal de Debates está facultada para resolver cuestiones no previstas en la realización de los debates y acordar cualquier aspecto que sea necesario para efectuarlos.