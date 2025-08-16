Betzabé Martínez mantiene Jornadas de Transformación

Gómez Palacio y Lerdo GÓMEZ PALACIO Lerdo Obras Públicas Autismo

Mediante las llamadas Jornadas de la Transformación, cuyo objetivo es servir a la gente ofreciendo servicios para su bienestar, Betzabé Martínez Arango, presidenta municipal electa de Gómez Palacio, encabeza este tipo de encuentros en ejidos y colonias, fortaleciendo el proceso de cercanía con la gente.

Martínez Arango manifestó su satisfacción ante los resultados de las Jornadas de la Transformación que se efectuaron ya en San Felipe, La Esmeralda, Transporte y El Mezquital, hasta donde se llevaron, en coordinación con el cuerpo docente y alumnado de facultades de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) consultas con profesionales de la Salud, Nutrición y Psicología.

En ese tipo de acciones, se brindaron también servicios para la detección de problemas de salud pública como la diabetes, e incluso la rikettsia o fiebre manchada, para lo cual se ofrece vacunación de mascotas contra las garrapatas. 

Con la certeza de que será la cercanía personal y la atención directa a la gente la que le permita hacer un gobierno eficaz y honesto que procure bienestar para todos en Gómez Palacio, Betzabé Martínez anticipó que seguirán adelante las Jornadas de la Transformación, porque es la propia comunidad la que reconoce los beneficios.

Cabe destacar que en estas jornadas también se brinda asesoría jurídica y consejo técnico a quienes desean emprender la autoconstrucción de sus viviendas; se pone al alcance de la gente productos de limpieza, cortes de cabello, cursos de arreglo de uñas de forma gratuita; sin dejar de agradecer y elogiar la participación de la Fundación Aún Hay Mucho Por Ver que asiste con consultas de optometría y salud visual.  


               
               


               

               
               

               
               
               
