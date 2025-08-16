Gómez Palacio y Lerdo GÓMEZ PALACIO Lerdo Obras Públicas Autismo

Ayuntamiento de Gómez Palacio

Betzabé Martínez apuesta por un gobierno cercano

Betzabé Martínez apuesta por un gobierno cercano

Betzabé Martínez apuesta por un gobierno cercano

DANIELA CERVANTES

A menos de tres semanas de asumir la presidencia municipal, Betzabé Martínez Arango ha querido dejar claro cuál será la ruta de su gobierno: la cercanía con la gente.

La alcaldesa electa encabezó en las últimas semanas cuatro Jornadas de la Transformación en comunidades rurales como San Felipe, La Esmeralda, Transporte y El Mezquital, donde aseguró que su prioridad será el bienestar social a través de servicios y apoyos directos.

“Con estas jornadas buscamos servir al pueblo, acercar servicios que eleven su bienestar. Queremos que la gente sienta que es importante y que será atendida”, declaró en uno de los encuentros.

Servicios en el territorio

Durante las jornadas, cabe mencionar, se ofrecieron consultas médicas, orientación nutricional y psicológica, detección de enfermedades como diabetes o rickettsia, así como campañas de vacunación para mascotas, en coordinación con docentes y estudiantes de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED).

Además, la estrategia incluyó asesoría jurídica y técnica para la autoconstrucción de vivienda, cortes de cabello, cursos de arreglo de uñas, venta accesible de productos de limpieza y consultas de optometría con apoyo de la Fundación Aún Hay Mucho Por Ver.


Cercanía como bandera política


Para Martínez, el contacto directo con la ciudadanía será la marca de su administración.


“Un gobierno eficaz y honesto se construye escuchando a la gente, estando en su comunidad y resolviendo sus necesidades de forma directa”, afirmó.


Con este tipo de actividades, la morenista busca consolidar el mensaje que la llevó a las urnas: un gobierno que priorice a los sectores más vulnerables y que se aleje de la burocracia distante.


El reto, advierten analistas locales, será trasladar este modelo asistencial a políticas públicas sostenibles desde el Ayuntamiento. Por ahora, las Jornadas de la Transformación han funcionado como escaparate de lo que podría convertirse en la constante de su gestión.


En su mensaje final a los habitantes, Martínez resumió el compromiso que asegura guiará su administración:


“Estamos cerca de ti, y esa será la constante de nuestro gobierno: la gratitud hacia quienes confiaron en la esperanza de un cambio”.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Gómez Palacio y Lerdo

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Ayuntamiento de Gómez Palacio Betzabé Martínez

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Gómez Palacio y Lerdo
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Betzabé Martínez apuesta por un gobierno cercano


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406956

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx