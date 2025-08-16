Betzabé Martínez apuesta por un gobierno cercano

A menos de tres semanas de asumir la presidencia municipal, Betzabé Martínez Arango ha querido dejar claro cuál será la ruta de su gobierno: la cercanía con la gente.

La alcaldesa electa encabezó en las últimas semanas cuatro Jornadas de la Transformación en comunidades rurales como San Felipe, La Esmeralda, Transporte y El Mezquital, donde aseguró que su prioridad será el bienestar social a través de servicios y apoyos directos.

“Con estas jornadas buscamos servir al pueblo, acercar servicios que eleven su bienestar. Queremos que la gente sienta que es importante y que será atendida”, declaró en uno de los encuentros.

Servicios en el territorio

Durante las jornadas, cabe mencionar, se ofrecieron consultas médicas, orientación nutricional y psicológica, detección de enfermedades como diabetes o rickettsia, así como campañas de vacunación para mascotas, en coordinación con docentes y estudiantes de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED).

Además, la estrategia incluyó asesoría jurídica y técnica para la autoconstrucción de vivienda, cortes de cabello, cursos de arreglo de uñas, venta accesible de productos de limpieza y consultas de optometría con apoyo de la Fundación Aún Hay Mucho Por Ver.

Cercanía como bandera política

Para Martínez, el contacto directo con la ciudadanía será la marca de su administración.

“Un gobierno eficaz y honesto se construye escuchando a la gente, estando en su comunidad y resolviendo sus necesidades de forma directa”, afirmó.

Con este tipo de actividades, la morenista busca consolidar el mensaje que la llevó a las urnas: un gobierno que priorice a los sectores más vulnerables y que se aleje de la burocracia distante.

El reto, advierten analistas locales, será trasladar este modelo asistencial a políticas públicas sostenibles desde el Ayuntamiento. Por ahora, las Jornadas de la Transformación han funcionado como escaparate de lo que podría convertirse en la constante de su gestión.

En su mensaje final a los habitantes, Martínez resumió el compromiso que asegura guiará su administración:

“Estamos cerca de ti, y esa será la constante de nuestro gobierno: la gratitud hacia quienes confiaron en la esperanza de un cambio”.