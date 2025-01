Bertha enfrenta el frío para vender y sostener a su familia

“A veces no es mucho lo que vendo a veces, como ayer saqué 200 pesos, pero pos si me quedó en la casa, por quién me los da”, dice la señora Bertha, quien pese al intenso frío que se registró este viernes colocó su pequeño puesto, en la zona comercial de Lerdo, en donde vende hierbas medicinales y servilletas bordadas que ella hace.

Cuenta que tiene alrededor de dos meses vendiendo y vive en el ejido Ignacio Zaragoza, en el municipio de Peñón Blanco, pero tiene una hermana en el ejido Juan E. García, de Lerdo, a donde llega solamente en periodo vacacional, ya que tiene una hija en la secundaria y aprovecha para trasladarse las dos, deja a su niña en casa de su hermana y ella se traslada para ofrecer sus productos y así se le facilita por que le queda más cerca, se ahorra pasaje y trabaja todos los días, pero cuanto no es temporada de vacaciones solamente pone su “vendimia” cada quince días, los sábados y domingos, pues reiteró que desde la comunidad en donde vive, el pasaje es muy caro y son dos personas.

Su espacio de trabajo lo componen una caja de cartón y dos bolsas ecológicas, donde tiene las bolsitas de Yerbaniz, orégano, árnica, las cuales vende en 20 pesos cada una y también ofrece hierba de la víbora y manzanilla, pero esas cuestan 20 pesos, en tanto que las servilletas hay de 60 y 90, según el tamaño.

“El camión cobra 300 pesos de Peñón a acá, pero como a veces uno conoce a los choferes, les pide uno que le den chance de traernos por 200 pesos, aunque se venga uno parado y luego nos deja en Cuencamé y de ahí le taloneamos otro poquito a la venta y agarramos otros camión pa Yerbaniz que nos cobra otros 50 y pos ahí ya nos conocen ya es más fácil llegar hasta el rancho de raite, porque imaginese pa pagar el pasaje mío y de mi niña, pos no me sale, lo que vendo se me va en los puros pasajes”.

La señora cuenta que llega al centro de Lerdo más o menos a las 9 de la mañana y en verano se retira después de las cinco de la tarde y hasta el miércoles, seguía trabajando en horario normal, pero el jueves en el que el termómetro empezó a descender un poco más, dijo que aguantó el frío hasta las cuatro de la tarde y hoy viernes, todavía estaba en casa de su hermana y aunque estaba más helado el ambiente decidió trasladarse Lerdo para vender, pero solo ella, ya que aunque su hija justamente por las bajas temperaturas les avisaron que hasta el lunes regresaban a la escuela, pero prefirió no exponerla, por lo que se quedó en casa de su familiar.

Era alrededor de la una y media de la tarde y la venta no iba muy bien y aunque se encontraba bien abrigada, incluso tenía enredada una frazada en sus piernas, dijo que ya estaba bien “entumida” por lo que prefería retirarse, pues no tenía caso quedarse más tiempo si la venta estaba “muy floja” incluso las calles de la ciudad se observaban muy poco concurridas.

Cuenta que, tuvo cuatro hijos, dos con discapacidad, pero fallecieron hace varios años y su hijo mayor “ya hizo su vida”, por lo que ahora solo son su esposo, ella y su hija, pero el ingreso familiar se obtiene de los “trabajitos” que hace su esposo de albañilería y en como ya se sabe hay temporadas en las que no “sale nada”, por lo que insiste en que ella sale a “buscarle a la vida” pues hay que arreglárselas para subsistir.

Incluso comparte que cada año, el matrimonio y la menor trabajan en las cosechas de frijol, pero es poco tiempo lo que lo emplean, ya que en dos o tres semanas terminan de “levantar”.

“Nos vamos a las cosechas de frijol, por que nos pagan 300 pesos diarios y pos somos mi esposo, mi niña y yo y pos es cuando nos va bien, pero son nomás como quince días o tres semanas y pos a veces a mi esposo en la obra, le sale trabajo y a veces no, pos me vengo a vender, por que si me quedó en mi casa pos nadie me va a dar”.