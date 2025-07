Bernardo Fierros y Mariana Chabukiani preparan velada lírica en el Teatro Nazas

Música de tinte barroco, pasando por el periodo clásico, impresionista y hasta lo contemporáneo, cubrirá la acústica del Teatro Nazas el próximo miércoles 16 de julio, en punto de las 20:30 horas.

El tenor Bernardo Fierros y la pianista Mariana Chabukiani unen fuerzas para preparar el concierto Líric@s vol. 1, donde ejecutarán las obras de grandes compositores enfocadas a la voz y al piano.

Partituras de Mozart, Beethoven, Strauss, Debussy, Hahn, De Falla, Verdi, Schubert, Gounod, Caccini, Piazzola, Grever y Lara, forman parte de la alineación que compone el programa. Además de piezas contemporáneas como el aria ‘Comprendo’ de la ópera Il postino (2010), de Daniel Catán, la cual está basada en la vida del poeta Pablo Neruda y cuya letra cuenta con un extracto del poema Nocturno a Rosario, escrito por el poeta coahuilense Manuel Acuña.

Por su parte, la maestra Mariana Chabukiani subrayó el gusto que tiene por interpretar música de cámara, por colaborar con otros instrumentistas y cantantes. También destaca la química profesional y artística que tiene con el tenor, misma que les permite montar programas con eficiencia.

No importa que el piano vaya de acompañamiento, la entrega debe responder a la altura de las exigencias. Un mal pianista puede arruinar el acto del cantante. Por el contrario, debe dar pasos precisos sobre las teclas, buscar colores, armónicos, sentidos sonoros. El Teatro Nazas Nazas tiene en su piano Steinway & Sons al transporte idóneo para ello.

“Ya he tocado en este piano, lo conozco. Su sonoridad es suficiente para hacer este tipo de música de cámara, porque el piano no debe sonar muy, muy fuerte, porque el cantante clásico no utiliza el micrófono y fácilmente puedes taparlo. Entonces, hay que escoger una cierta sonoridad que no sea ni muy suave ni muy apagada, pero tampoco fuerte”, cerró la pianista.