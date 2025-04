Bebé de Lupita TikTok lucha por su vida en medio de cuestionamientos sobre su cuidado

La pequeña Karely Yamileth, hija de la influencer Lupita TikTok, enfrenta serias complicaciones de salud desde su nacimiento, y actualmente se encuentra internada en el hospital Materno Infantil. James Flores, mánager de la influencer, confirmó este martes que la bebé está luchando por sobrevivir debido a complicaciones graves.

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, Flores pidió oraciones y respeto para la tiktoker, quien se encuentra devastada por el estado de salud de su hija.

"Pedimos respeto y oraciones para la bebé de Lupita TikTok. Aquí estoy con Lupita y no saben lo que está sufriendo", expresó.

En una transmisión en vivo, Flores reveló que la bebé fue ingresada con fiebre y que ha sufrido varias convulsiones. Los médicos advirtieron que si las convulsiones continúan, la bebé no podrá resistir.

“A las 11:00 de la mañana detectaron fiebre, la llevaron primero a un privado y luego al hospital Materno Infantil. Esta madrugada volvió a convulsionar. Los médicos dijeron que si vuelve a convulsionar, ya no va a aguantar”, relató.

Además, Flores compartió que los médicos encontraron que la bebé no desarrolló correctamente su cerebro ni sus riñones, lo que le impide procesar alimentos. Este problema, según él, podría ser consecuencia de complicaciones durante el nacimiento.

El caso ha cobrado mayor relevancia tras los comentarios de Mariana Rodríguez, titular de AMAR Nuevo León y esposa del gobernador Samuel García, quien fue cuestionada sobre el bienestar de la bebé en redes sociales. Rodríguez aclaró que el caso ha sido investigado desde el nacimiento de Karely Yamileth, y confirmó que se identificó un tema de consumo de sustancias por parte de los adultos encargados del cuidado de la menor.

"Cuando nació la bebé se hicieron las investigaciones, no parecía que había algo erróneo y había adultos que podían cuidarla", comentó Rodríguez.“Hoy se citaron a los adultos encargados y hay un tema de consumo de sustancias. No queremos quitar a la bebé, pero eso no es aceptable”.