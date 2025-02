Bebé abandonado en Tultitlán: cuáles delitos podría enfrentar Lucio 'N', padre del recién nacido

El pasado martes 11 de febrero, cámaras de seguridad registraron el momento en el que el joven Lucio 'N' abandonó un bebé prematuro de 36 semanas al interior de una bolsa de plástico en la colonia Fuentes del Valle en Tultitlán. Tras días de investigación, el caso ya ha sido atendido por las autoridades del Estado de México.

Luego de acudir a entregarse a las autoridades, Lucio 'N' fue trasladado del Centro de Justicia para las Mujeres a la Fiscalía Regional de Cuautitlán Izcalli, quien llegó a las instalaciones en calidad de presentado.

Sin embargo, luego de ser entrevistado por los funcionarios, su estatus cambió a detenido , según indica una actualización expuesta por el reportero Fernando Cruz.

Agregó que luego del proceso de investigación y el deslinde de responsabilidades, el recinto jurídico local lo consignará a un reclusorio estatal mientras se desarrolla el proceso judicial.

¿A cuál delito podría enfrentarse Lucio 'N'?

La probable acusación que será establecida contra él será el delito de abandono de incapaz , el cual señala una pena de entre seis meses a dos años de prisión y de 30 a 300 días de multa, o bien, trabajo comunitario, de acuerdo con lo estipulado en el Código Penal del Estado de México.

En el artículo 254 de dicho código se establece que perderá los derechos inherentes a la patria potestad, custodia o tutela, así como del derecho a heredar si estuviere en aptitud legal para ello.

¿Qué pasará con Diana 'N', la mamá del recién nacido?

Luego del abandono del recién nacido, Diana 'N' fue quien acudió a la sede ministerial para denunciar a su pareja sentimental, Lucio 'N'.

En un primer discurso, la madre narró que sufrió un parto espontáneo mientras laboraba. Ante ello, presuntamente acordó entregarlo a Lucio para resguardarlo mientras limpiaba la zona.

La joven señaló que entregó al bebé pensando que lo llevaría a un hospital, no obstante, no supo más de su hijo hasta que el video del abandono se viralizó.

Sin embargo, la madre de Lucio 'N' aseguró que su hijo le mostró una conversación que desmentía la versión de los hechos que narró Diana.

Durante la platica a través de WhatsApp, Diana compartió mensajes como "Me manché demasiado amor horriblemente. En serio, no sé dónde tirarlo, no sé dónde. (...) Por la taza no se va a poder".

Además, muestra el momento en que Diana comparte a Lucio que colocó al neonato en una bolsa y le pedía a Lucio que lo tirara en algún canal.

Según las autoridades, la madre del menor será requerida para rendir su testimonio en la fiscalía regional de Cuautitlán Izcalli. Además, decidió ser tratada bajo la figura de víctima.

Al igual que el padre del bebé abandonado, Diana será investigada.